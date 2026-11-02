25 دولة تشارك في كأس أمم آسيا للشطرنج بأبوظبي

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات كأس أمم آسيا لفرق الرجال والسيدات 2026، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، في فندق شيراتون أبوظبي - الكورنيش، بمشاركة منتخبات 25 دولة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز منتخبات القارة، من بينها منتخب أوزبكستان، حامل لقب أولمبياد الشطرنج، ومنتخب روسيا المنضم حديثًا إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج، إلى جانب المنتخب الهندي.

كما تشارك دولة الإمارات بمنتخبي الرجال والسيدات، إضافة إلى منتخبات كازاخستان، والصين، وماليزيا، وهونغ كونغ، ونيبال، وسريلانكا، وباكستان، ولبنان، وسوريا، وسلطنة عُمان، والبحرين، واليمن.

وأعلنت اللجنة المنظمة عقد مؤتمر صحفي بعد غد الأربعاء في فندق شيراتون أبوظبي - الكورنيش، للإعلان عن تفاصيل البطولة والفعاليات المصاحبة لها.

وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري تعكس مكانتها المتميزة وجهةً عالمية لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتعزز حضورها على خريطة الشطرنج الدولية، وترسخ دورها في دعم وتطوير اللعبة على المستويين القاري والعالمي.

وقال إن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للبطولة تمثل دعمًا كبيرًا لإنجاح الحدث وتعزيز مكانته على مستوى القارة.