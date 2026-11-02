اتحاد الرجبي يعلن مشاركة 4 فرق في بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي مشاركة أربعة فرق تمثل «شاهين» للشباب و«المها» للسيدات في منافسات النسخة السادسة والخمسين من بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري على ملاعب استاد «ذا سيفنز» في دبي، بمشاركة نخبة من المنتخبات والفرق.

ويشارك فريق «شاهين» بفريقين، يخوض الأول منافسات المستوى الدولي إلى جانب عدد من المنتخبات والفرق العالمية، فيما ينافس الفريق الثاني في المستوى المحلي بمشاركة الأندية داخل الدولة.

كما يشارك فريق «المها» بفريقين، الأول في منافسات المستوى المحلي، والثاني ضمن فئة تحت 19 عامًا، التي تضم فرقًا ومدارس من مختلف أنحاء الدولة.

ويتولى الإشراف الفني على إعداد الفرق كل من خلدون المليح، وفيلادلفيا أولاندو، وإيبيلي ديفيتالو، ويوسف شاكر، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين واللاعبات لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمدارس فنية متنوعة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على تعظيم الاستفادة من البطولة وجعلها محطة رئيسية ضمن خططه لتطوير المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.