الفجيرة للفنون القتالية يحصد 18 ميدالية ويتوج بكأس الاتحاد للمبارزة

تُوّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للمبارزة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة يومي السبت والأحد في صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة 140 لاعبًا ولاعبة من 12 ناديًا وأكاديمية، ضمن فئتي تحت 12 وتحت 14 سنة.

ونُظمت البطولة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وبدعم من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وشملت منافسات أسلحة الفلوريه والإيبيه والسابر للبنين والبنات.

وتصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب العام برصيد 18 ميدالية، منها 6 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثانيًا، وأكاديمية إم كي للمبارزة ثالثة، فيما حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الرابع.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، أن نجاح النسخة الأولى من البطولة يعكس المستوى التنظيمي والفني المتميز، ويؤكد جهود الأندية والأكاديميات في إعداد المواهب، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيواصل تنظيم البطولات المحلية ضمن خطة الموسم الرياضي 2026-2027، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتطوير مستوياتها.