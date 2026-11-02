منطاد الإمارات يحلق في سماء اليابان بأول مشاركة عربية تاريخية

يشارك فريق منطاد الإمارات، ممثلًا بمنطاد «UAE ONE»، في النسخة الـ39 من مهرجان اليابان للمناطيد، التي انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 3 نوفمبر 2026.

وحلّق المنطاد في سماء مدينة ساجا اليابانية، مسجلًا أول مشاركة عربية في هذا المهرجان العريق، إلى جانب المئات من الفرق العالمية من بريطانيا وبولندا ومملكة تايلاند وجمهورية كوريا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل والصين وسنغافورة.

ويُعد مهرجان ساجا الدولي للمناطيد أكبر حدث رياضي في آسيا، ويجمع بين ثلاث بطولات، مع حفل ختام يضم عروض الألعاب النارية والأنوار والطائرات المسيّرة «الدرون»، إلى جانب 50 فريقًا من المشاركين، ويحضره 800 ألف متفرج من مختلف مناطق اليابان.

وحظيت مشاركة منطاد الإمارات، الذي يحمل شعار الدولة ورسالة السلام والتسامح، باحتفاء ياباني رسمي وشعبي كبير، وتعكس هذه الخطوة الريادة الإماراتية في هذه الرياضة، وحرص الدولة على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف شعوب العالم.

وأعرب الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري عن فخره بالتحليق في سماء اليابان ورفع علم دولة الإمارات في هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل نقطة تحول مهمة لتعريف الجمهور الياباني والآسيوي بروح العطاء والانفتاح التي تميز المجتمع الإماراتي، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به المبادرات الوطنية الإماراتية والنوعية من القيادة الرشيدة، التي تضع كل ثقتها في أبنائها لتمثيلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية المشاركة العربية الأولى في هذا المهرجان الدولي، التي تُضاف إلى رصيد إنجازات منطاد الإمارات في مشاركاته العالمية.