1000 مشارك بسباق قرى الإمارات في فلج المعلا

اختتم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الجولة الرابعة من سلسلة قرى الإمارات للجري أمس، في فلج المعلا بإمارة أم القيوين، بمشاركة 1000 من المتسابقين. وأسهم السباق في جذب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أعداد كبيرة من المتابعين للفعاليات، نظرا لأثرها النوعي في تشجيع فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بمشاركة أدنوك بصفتها الشريك الرئيسي للعام الثاني على التوالي

.تم تتويج الفائزين في حصن فلج المعلا، بحضور محمد خليفة الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بجانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة. وأكد الفائزون أن مبادرة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لها أثر ملموس في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

وشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح تعريفي في إطار جهوده بتعزيز الوعي بطائر الحبارى. كما شارك المركز الزراعي الوطني في تنظيم «أسواق المزارعين» المصاحبة لسلسلة السباقات، لإبراز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية. وتتواصل السلسلة بإقامة جولتها الخامسة في مصفوت بعجمان يوم 14 نوفمبر، والرمس برأس الخيمة يوم 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبر المقبل.