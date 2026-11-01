حاكم الشارقة يوجه بصرف دعم لأندية الإمارة



وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف دعم لأندية إمارة الشارقة، يشمل حافلات جديدة وإضافة مرافق في الأندية تقديراً من سموه لدور الأندية الرياضية، ودعماً لجهودها في مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات خلال الموسم الرياضي «2026-2027».



ويأتي التوجيه في إطار حرص سموه على توفير مقومات النجاح والبيئة المناسبة للرياضيين وتعزيز جاهزية الأندية من خلال توفير وسائل النقل والمرافق والخدمات المساندة التي تسهم في تطوير الأداء الرياضي، وتمكين اللاعبين والفرق من المنافسة وتحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً، في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.



وشمل الدعم 11 نادياً رياضياً وتخصصياً على مستوى الإمارة، من خلال توفير حافلات جديدة مجهزة بجميع المستلزمات التي تحتاجها الأندية، إلى جانب سيارة إسعاف ومرافق وتجهيزات متطورة تخدم الرياضيين من ذوي الإعاقة، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويدعم مشاركاتهم واستعداداتهم للاستحقاقات الرياضية المختلفة.