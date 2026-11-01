تحدي دبي للدراجات ينطلق على شارع الشيخ زايد بمشاركة واسعة

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات «تحدي دبي للدراجات 2026»، بمشاركة آلاف الدراجين من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين توافدوا إلى شارع الشيخ زايد للمشاركة في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في دبي.

ويأتي الحدث ضمن فعاليات الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وشهدت الفعالية أجواء رياضية مميزة، حيث تحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار مفتوح للدراجين من مختلف الأعمار، بمشاركة واسعة من العائلات والأطفال ومختلف شرائح المجتمع، في مشهد رياضي يعكس روح المشاركة والتنوع المجتمعي الذي تتميز به دبي، ويجسد مكانتها مدينة نابضة بالحياة والرياضة.