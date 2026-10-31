ماراثون نيويورك يحتفل بالذكرى الخمسين

يحتفل ماراثون نيويورك غداً الأحد بذكرى مميزة، إذ يصادف مرور 50 عاما على المسار الأسطوري الذي يربط بين الأحياء الخمسة الكبرى في مدينة «التفاحة الكبرى»، وسط مشاركة نخبة من أبرز المرشحين للفوز.

انطلقت أول نسخة من السباق في 13 سبتمبر 1970، لكن مساره كان يقتصر حينها على حديقة سنترال بارك في قلب مانهاتن. وبعد ست سنوات، في عام 1976، غادر الماراثون المساحات الخضراء الشهيرة للمدينة، وقرر المنظمون خوض رهان جريء يتمثل في ربط أحياء نيويورك الخمسة: ستاتن آيلاند، وبروكلين، وكوينز، وبرونكس، ومانهاتن.

وكانت تلك فكرة عبقرية حوّلت السباق مع مرور الزمن إلى أحد أبرز المواعيد السنوية في رياضة الجري. ومن المتوقع أن يشارك نحو 60 ألف عداء وعداءة الأحد في احتفال رياضي وشعبي ضخم في أكبر مدن الولايات المتحدة، وسط حضور يزيد على مليوني متفرج لتشجيعهم.

في النسخة الأولى، لم يتجاوز عدد المشاركين 127 عداء دفع كل منهم دولاراً واحداً رسوم تسجيل لمحاولة إكمال أربع لفات داخل سنترال بارك. ولم يتمكن سوى 55 منهم من إنهاء السباق، فيما أحرز رجل الإطفاء النيويوركي غاري موهركه اللقب الأول بعد خروجه مباشرة من مناوبة ليلية. - ألمغرين تحت الأضواء - وسيحاول عدد من الأسماء البارزة هذا العام السير على خطاه.

عند الرجال، يسعى الكيني بنسون كيبروتو، الفائز بالنسخة الماضية بعد نهاية مثيرة، إلى الاحتفاظ بلقبه. وسيواجه صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 منافسة قوية من الإثيوبي ديريسا غيليتا، والكيني سايبراين كوتوت، إضافة إلى فائزين سابقين مثل الكيني جيفري كامورور، الساعي إلى تحقيق ثلاثية نادرة بعد تتويجه عامي 2017 و2019، والهولندي عبدي ناغييه، بطل نسخة 2024.

وتتعلق الآمال الأميركية بكل من كونر مانتز وزهير طالبي. ولا يستهدف هؤلاء تحطيم الأرقام القياسية في آخر الماراثونات الكبرى لهذا العام، إذ إن المسار المتعرج وغياب العدّائين المخصصين لفرض الإيقاع يجعلان من ماراثون نيويورك سباقا أبطأ عادة، بل يطمحون إلى نيل شرف الفوز في سباق يتوقع أن تحسمه الجوانب التكتيكية.

كما ستتجه الأنظار إلى السويدي أندرياس ألمغرين، أحد أفضل عدائي المسافات الطويلة في أوروبا، والذي سيخوض ظهوره الأول في ماراثون نيويورك. وأجرى بطل العالم الحديث لنصف الماراثون تعديلات على برنامجه التدريبي، مع زيادة حجم العمل والحصص الطويلة، إلى جانب معسكر إعداد في المرتفعات بمدينة فلاغستاف في غرب الولايات المتحدة.

وعند السيدات، تسعى الكينية هيلين أوبيري، المتوجة العام الماضي بالرقم القياسي للمسار «2:19:51 ساعتين»، إلى الاحتفاظ بلقبها وهي في السادسة والثلاثين من عمرها. وكانت أوبيري قد فازت أيضا بنسخة 2023، لكنها ستكون مطالبة بالتفوق على مواطنتها شيلا تشيبكيروي، بطلة نسخة 2024، التي حلت ثالثة في سباق العام الماضي.

كما تبرز أسماء الأميركيات جيسيكا ماكلين وآني فريسبي وويني كيلاتي، إلى جانب الأوروغويانية جوليا باتيرنين، بين المرشحات للمنافسة. لكن في ظل غياب الهولندية سيفان حسن، بطلة أولمبياد باريس في الماراثون، تبقى هيلين أوبيري الأوفر حظا، وستسعى لعبور مرتفعات سنترال بارك وبلوغ خط النهاية في الصدارة للعام الثاني تواليا.