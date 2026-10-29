بمشاركة 131 طالباً وطالبة.. «الشارقة البحري» ينظم بطولة الجامعة الأمريكية للجامعات في التجديف الأرضي

نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، النسخة الثالثة من بطولة الجامعة الأمريكية للجامعات في التجديف الأرضي، بمشاركة 131 طالباً وطالبة يمثلون سبع جامعات ومؤسسات أكاديمية من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، في منافسات تستهدف فئات متنوعة من الطلبة والطالبات.

وشهدت البطولة مشاركة طلبة من جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة خورفكان، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة الإمارات، بما يعكس تنوع المشاركة الجامعية واهتمام المؤسسات الأكاديمية بتعزيز حضور الرياضة في البيئة الجامعية.

وتأتي إقامة البطولة في إطار جهود نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية بين فئة الشباب، وتشجيع طلبة الجامعات على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز التنافس الإيجابي بينهم، إلى جانب ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، التي تمثل ركائز أساسية في مختلف الرياضات.

كما تسهم البطولة في توطيد التعاون بين المؤسسات الرياضية والجامعات، وفتح المجال أمام الطلبة لخوض تجارب تنافسية تسهم في تطوير قدراتهم البدنية والرياضية، وتعزز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف المؤسسات الأكاديمية في الدولة.

وتجسد هذه البطولة أهمية الشراكة بين القطاعين الرياضي والأكاديمي في دعم الرياضة الجامعية، وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الرياضة أسلوباً للحياة بين أفراد المجتمع.