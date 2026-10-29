نادي ليوا الرياضي يستعرض لوائح مسابقات مهرجان 2027

نظم نادي ليوا الرياضي ملتقى تعريفيًا للمتسابقين المشاركين في منافسات مهرجان ليوا الدولي 2027، الذي سيقام خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027، استعرض خلاله اللوائح الفنية والتنظيمية والقوانين المعتمدة لأربع مسابقات رئيسية، وذلك في إطار استعداداته لتنظيم المنافسات وتعزيز جاهزية المشاركين.

حضر الملتقى سعادة حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن الملتقى شرح اللوائح الخاصة بمسابقات صعود تل مرعب للسيارات، والاستعراض الرملي، والاستعراض الحر للسيارات، وتحدي «البيرن أوت»، إلى جانب توضيح آليات المشاركة، وشروط التسجيل، والاشتراطات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأكد سعادة حمدان سيف المنصوري أن التواصل المباشر مع المتسابقين يمثل أحد مرتكزات نجاح المنافسات، مشيرًا إلى حرص النادي على تطوير منظومة السباقات والارتقاء بمعايير التنظيم والسلامة، بما يواكب المكانة المتنامية لمهرجان ليوا الدولي على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية.

وأوضح أن الملتقيات التعريفية تسهم في رفع جاهزية المشاركين وتعزيز الوعي بالقوانين والاشتراطات الفنية، مؤكدًا اهتمام النادي بملاحظات المتسابقين ومقترحاتهم، بما يدعم تقديم نسخة متميزة من المنافسات.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من التحضيرات التي ينفذها نادي ليوا الرياضي استعدادًا للمنافسات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي 2027.