التنس ينهي هيمنة كرة القدم في إيطاليا

أنهت رياضة التنس هيمنة كرة القدم على صدارة الرياضات المنظمة في إيطاليا لأول مرة، بعدما تجاوز عدد اللاعبين المسجلين في اتحاد التنس والبادل نظيره في اتحاد كرة القدم، في تحول تاريخي داخل بلد ارتبطت هويته الرياضية بكرة القدم لأكثر من قرن، وسط تألق نجوم التنس وتراجع نتائج المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة.

وكشفت بيانات اللجنة الأولمبية الإيطالية لعام 2024، التي تناولتها تقارير صحفية إيطالية، أن عدد المسجلين في الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل بلغ مليونًا و162 ألفًا و477 عضوًا، بنسبة 20.2% من إجمالي المسجلين في الاتحادات الرياضية، مقابل مليون و123 ألفًا و54 لاعبًا في اتحاد كرة القدم، بنسبة 19.5%، بفارق 39 ألفًا و423 مسجلًا لصالح التنس والبادل. وواصل الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل نموه خلال عام 2025، بعدما ارتفع عدد المسجلين فيه إلى مليون و254 ألفًا و153 عضوًا.

وجاء هذا التحول بعد عقود طويلة تصدرت خلالها كرة القدم الرياضة الإيطالية، رغم استمرار قوة الدوري المحلي ومشاركة أنديته في المراحل المتقدمة من البطولات الأوروبية، بينما تأثرت مكانة المنتخب بإخفاقاته المتتالية، بعدما فشل «الأتزوري»، بطل العالم أربع مرات، في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، رغم تتويجه بكأس أمم أوروبا عام 2021.

وساهم التألق العالمي للنجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا والمتوج بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في زيادة الاهتمام بالتنس، إلى جانب وجود لاعبين إيطاليين آخرين ضمن أفضل 50 لاعبًا في التصنيف العالمي.

وعزز الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل هذا النمو باستثمارات كبيرة في إنشاء الملاعب والمدارس الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين، فضلًا عن زيادة عدد البطولات الدولية التي تستضيفها إيطاليا إلى نحو 90 بطولة، ما ساعد على انتشار اللعبة واستقطاب المزيد من اللاعبين.

وامتد تفوق التنس إلى الجانب الاقتصادي، بعدما تجاوزت إيرادات اتحاده نظيرتها في اتحاد كرة القدم خلال عام 2025، إذ حقق أكثر من 240 مليون يورو، مقابل 214 مليون يورو لاتحاد الكرة، الذي تأثرت موارده بغياب المنتخب عن البطولات الدولية الكبرى.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز إيرادات اتحاد التنس والبادل 280 مليون يورو خلال عام 2026، وهو رقم غير مسبوق لأي اتحاد رياضي إيطالي، بما يعكس حجم النمو الذي حققته رياضات المضرب في البلاد.

ويؤكد هذا التفوق تغيرًا في خريطة ممارسة الرياضة بإيطاليا، دون أن يعني بالضرورة فقدان كرة القدم مكانتها الجماهيرية، إذ تستند المقارنة إلى أعداد المسجلين رسميًا في الاتحادين وإيراداتهما، وليس إلى نسب المشاهدة أو التشجيع.