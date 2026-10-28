15 نزالاً في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين في دبي

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» اليوم عن بطاقة النزالات الكاملة لبطولة «PFL دبي»، المقررة إقامتها في «كوكاكولا أرينا» يوم 14 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة من أنحاء العالم.

وتتضمن البطولة 15 نزالاً، بواقع 5 نزالات رئيسية و10 تمهيدية، في النسخة الرابعة التي تنظمها الرابطة في دبي، والأولى منذ اندماجها مع مؤسسة «موست فاليوابل بروموشنز» «MVP».

ويتصدر بطاقة النزالات نزال على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، بوزن 265 رطلاً، يجمع الروسي فاديم نيمكوف، حامل اللقب وصاحب السجل الاحترافي الذي يتضمن 20 انتصاراً مقابل هزيمتين، ومواطنه سيرجي بيلوستيني، المصنف الثالث عالمياً في الرابطة، والذي حقق 15 انتصاراً مقابل 4 هزائم.