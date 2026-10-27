تحت رعاية نهيان بن زايد.. العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف نوفمبر المقبل

تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف العين النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاما، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 40 دولة.

وينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للعبة، في حدث عالمي جديد بدولة الإمارات، في محطة جديدة تؤكد دوره المحوري في دعم تطور اللعبة، وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في رياضة الأذكياء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في قاعة الرئيس الملحقة باستاد هزاع بن زايد، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وكشف المؤتمر عن رفع جوائز البطولة إلى ثلاثة أضعاف النسخة السابقة، وتخصيص جوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات العرب في السريع والخاطف، احتفاءً بالعين عاصمة السياحة العربية لعام 2026.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة أن استضافة مدينة العين للبطولة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في الفئتين المفتوحة والفتيات من مختلف دول العالم، إضافة مهمة للتميز في تنظيم واحتضان البطولات.

وتوجه الشيخ سلطان بن خليفة بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على الرعاية المتواصلة للرياضيين وتمكينهم، وثمن جهود سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في دعم التطور الرياضي بمنطقة العين.

وأضاف أن استضافة هذه البطولة بالنسبة لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فرصة لجمع المواهب الشطرنجية الشابة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز شراكاتنا الدولية ونسعى من خلال هذا الحدث إلى إعداد جيل جديد من لاعبي دولة الإمارات لتمثيل الوطن بكل فخر، ونحن نتطلع إلى استضافة أولمبياد الشطرنج عام 2028.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بالشكر إلى الاتحاد الدولي للشطرنج، واتحاد الإمارات للشطرنج، ومجلس أبوظبي الرياضي، على تعاونها ودعمها، وفرق التنظيم على ما تبذله من جهود في الإعداد والتحضير، ورحب بلاعبي النادي والمشاركين من الخارج متمنيا لهم التوفيق، وأكد أن البطولة تعكس قيم الصداقة وكرم الضيافة والروح الرياضية.

بدوره، قال الدكتور إسماعيل الخوري إن وصولنا إلى لحظة تدشين هذا الحدث العالمي تجسيد حقيقي لرؤية القيادة الرشيدة، وثمرة للرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، موضحا أن دعم سموه المتواصل كان ولا يزال الركيزة الأساسية لتمكين الرياضة الإماراتية والوصول بجاهزيتنا التنظيمية إلى أعلى المستويات العالمية.

وأشار إلى أن استضافة هذه البطولة خطوة استراتيجية بارزة تتماشى مع مستهدفات "استراتيجية الرياضة 2030”، لترسيخ مكانة الدولة وجهة أولى لاستقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. وأوضح أن اتحاد الإمارات للشطرنج يسخر كافة إمكاناته وكوادره الإدارية والفنية والتنظيمية للعمل مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لضمان خروج البطولة بنجاح استثنائي يليق بسمعة دولة الإمارات.

من جهته، أكد هشام الطاهر أن استضافة النسخة الرابعة من البطولة تعزز مكانة الإمارات وأبوظبي والعين في استضافة الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية. وقال إن البطولة بمشاركة نخبة الأبطال من مختلف دول العالم، تعكس الثقة الدولية بقدرات الإمارات التنظيمية وبنيتها التحتية المتطورة وسمعتها المرموقة في استضافة الأحداث الكبرى.

وأشار إلى أن الاستعدادات لاستضافة الحدث بدأت فور الإعلان عن فوز الإمارات بالاستضافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج والجهات المحلية في العين، مشيداً بجهود اللجان العاملة والشركاء في الإعداد للحدث.

وأوضح أن استضافة البطولة، بعد محطاتها السابقة في أوروبا بإيطاليا عام 2023 وأوزبكستان عام 2024 وأمريكا الجنوبية ببيرو عام 2025، تجسد المكانة التي بلغتها الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والثقة الدولية بمنطقة العين التي أصبحت محطة بارزة على خريطة الشطرنج العالمي.

وقال إن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبي ولاعبات الإمارات للاحتكاك بنخبة المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم ودعم مسيرة الشطرنج الإماراتي نحو مزيد من التقدم والإنجازات.