الإمارات تحتضن الموسم الجديد لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»

تستعد دولة الإمارات لاحتضان منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات 2026، حيث تنطلق البطولة من إمارة الفجيرة بإقامة سباقين خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى دبي لإقامة الجولة الثانية التي تشهد إقامة سباقين أيضاً خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، في أسبوعين متتاليين من المنافسات البحرية العالمية المرتقبة.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى جائزة دبي الكبرى، التي تستضيفها الإمارة في ختام المحطتين الإماراتيتين، بمشاركة نخبة من أبرز الفرق والمتسابقين في واحدة من أسرع وأقوى بطولات الزوارق السريعة على مستوى العالم.

ويدخل فريق فيكتوري الموسم الجديد بصفته حامل لقب بطولة العالم، بعدما قدم موسماً استثنائياً في 2025، قاده خلاله الثنائي الإماراتي سالم العديدي وعيسى آل علي على متن الزورق "فيكتوري 7" إلى التتويج باللقب العالمي.

وكان فيكتوري قد حسم لقب الموسم الماضي على مياه دبي، قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات، ثم أكمل تألقه بالفوز بالسباق الرئيسي الثاني، لينهي بطولة العالم في صدارة الترتيب العام برصيد 200 نقطة، متقدماً على فريق الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد 132 نقطة، وفريق بريطانيا صاحب المركز الثالث برصيد 126 نقطة.

وشكل الإنجاز عودة قوية لفيكتوري إلى قمة بطولة "إكس كات"، بعدما أضاف الفريق اللقب السابع إلى سجله في هذه الفئة، بعد ألقابه السابقة أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017، واللقب الـ 29 إجمالاً في مسيرة فريق الفيكتوري في مختلف فئات السباقات العالمية.

ويطمح الفريق إلى مواصلة حضوره القوي في الموسم الجديد والدفاع عن لقبه العالمي، مستفيداً من خبرته الطويلة في البطولة، فيما تمثل جولتا الفجيرة ودبي فرصة جديدة أمام عشاق الرياضات البحرية في دولة الإمارات لمتابعة المنافسات العالمية عن قرب.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استضافة منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات، تعكس المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي على خريطة الرياضات البحرية الدولية، وما تمتلكه من خبرات تنظيمية متراكمة وقدرات متقدمة في استضافة أكبر البطولات العالمية، وقال: يسعدنا أن تعود هذه البطولة إلى دولة الإمارات، بداية من الفجيرة ووصولاً إلى دبي، في تأكيد جديد على الحضور القوي للدولة في الرياضات البحرية العالمية، وتمتلك دبي تاريخاً طويلاً وناجحاً في استضافة وتنظيم البطولات الكبرى، ونتطلع إلى تقديم جولة تليق بمكانة الإمارة وسمعة البطولة، وتوفر للجماهير تجربة رياضية مميزة.

وأضاف: تكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة بالنسبة لنا مع دخول فريق فيكتوري المنافسات بصفته حامل لقب بطولة العالم، وما حققه الفريق في الموسم الماضي يمثل مصدر فخر للرياضة الإماراتية، ونتطلع إلى رؤيته يواصل المنافسة على أعلى المستويات، في مواجهة نخبة الفرق العالمية، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في موسم جديد حافل بالإثارة والتنافس.