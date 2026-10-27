3 أبطال سابقين يعززون قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي للجولف

أعلن كل من جولة «دي بي ورلد» ومجلس أبوظبي الرياضي انضمام ثلاثة من أبطال بطولة أبوظبي «الدار» للجولف السابقين، وهم الإنجليزيان تومي فليتوود وتيريل هاتون، والأسترالي آدم سكوت، إلى قائمة المشاركين في البطولة، التي تقام على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويعزز انضمام الثلاثي قائمة تضم الإسباني أوجينيو تشاكارا، متصدر تصنيف «السباق إلى دبي» برعاية «دي بي ورلد»، وحامل اللقب الإنجليزي آرون راي، إلى جانب روري ماكلروي، وباتريك ريد، وكيسي جارفيس، فيما تشهد البطولة مشاركة أصحاب المراكز الخمسة الأولى في التصنيف، ما يمنح منافساتها أهمية كبيرة في حسم لقب الموسم وكأس «هاري فاردون».

ويعود فليتوود سعيًا لإحراز لقبه الثالث في أبوظبي، بعد تتويجه بنسختي 2017 و2018، فيما سبق لهاتون الفوز بلقب نسخة 2021، بينما يمتلك سكوت سجلًا حافلًا يضم أكثر من 30 لقبًا احترافيًا، إلى جانب تصدره التصنيف العالمي سابقًا.

وضمن الياباني يوتو كاتسوراجاوا المشاركة في البطولتين الختاميتين للموسم، بعد فوزه ببطولة جينيسيس في كوريا الجنوبية، ليتقدم إلى المركز الـ28 في تصنيف «السباق إلى دبي».

وتضم قائمة المشاركين أيضًا جايدن شابر، وجو دين، وناتشو إلفيرا، إضافة إلى كريستوفر رايتان، وستيفانو مازولي، وثريستون لورنس، وأدريان ميرونك، وغرانت فورست، في نسخة مرتقبة تجمع نخبة من أبرز لاعبي الجولف في العالم.