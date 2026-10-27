جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تكشف مرشحي نسختها العاشرة

أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة القائمة المختصرة للمرشحات والمرشحين في نسختها العاشرة لعام 2026، والتي ضمت 27 مرشحًا وجهة ضمن 9 فئات، بواقع ثلاثة مرشحين في كل فئة، تمهيدًا للإعلان عن الفائزات والفائزين خلال الحفل الختامي المرتقب في أبوظبي يوم 9 نوفمبر المقبل، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، دورها في تكريم الإنجازات الرياضية المتميزة، والاحتفاء بالنماذج الملهمة في مختلف مجالات الرياضة النسائية، إلى جانب دعم المواهب والكفاءات الرياضية، وتحفيز المرأة الإماراتية والعربية على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.

وتعكس القائمة المختصرة تنوع الإنجازات الرياضية التي حققتها المرشحات والمرشحون، وتضم نخبة من الرياضيات اللواتي حققن ميداليات وألقابًا في بطولات عالمية وقارية ودولية، إلى جانب المواهب الناشئة، والرياضيات البارالمبيات، والمدربين، والإعلاميات، والأسر والفرق الرياضية.

وشهدت النسخة العاشرة من الجائزة استقبال 509 طلبات ترشح من 13 دولة عربية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة على مستوى المنطقة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 2.2 مليون درهم، في تأكيد على مواصلة دعم التميز الرياضي وتحفيز المزيد من المواهب على تحقيق الإنجازات.

وضمت القائمة المختصرة في فئة «أفضل رياضية عربية» الكويتية مشاعل المرزوقي في لعبة كرة السلة، والأردنية فادية مازن خرفان في رياضة التايكوندو، إلى جانب الإماراتية مريم كريم في ألعاب القوى، وذلك بعد تحقيقهن إنجازات بارزة وميداليات متنوعة في بطولات عالمية وقارية ودولية.

وفي فئة «أفضل رياضية إماراتية»، تأهلت مريم عدنان إسماعيل آل علي، وأسماء حسن علي الحوسني، والعنود إبراهيم عبد الله الحربي، وجميعهن من لاعبات الجوجيتسو، تقديرًا لإنجازاتهن في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وإسهاماتهن في تعزيز الحضور الإماراتي في هذه الرياضة.

أما فئة «أفضل ناشئة»، فضمت الإماراتية هند سيد أدهم الهاشمي في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والإماراتية ريم يوسف آل علي في رياضة التايكوندو، والإماراتية فاطمة عدنان إسماعيل آل علي في الجوجيتسو، في تأكيد على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات.

وفي فئة «أفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية»، شملت القائمة الإماراتية كلثم موسى المازمي في رياضة الجري، والمصرية نور محمد إبراهيم في القوة البدنية، والإماراتية علياء عبد السلام محمد في سباقات زوارق الفورمولا 4، بعد تحقيقهن نتائج متميزة في المنافسات الدولية والعالمية.

وضمت فئة «أفضل رياضية بارالمبية» الإماراتية عائشة سالم الخالدي في ألعاب القوى، والإماراتية سلامة راشد الخاطري في الدراجات، وموزة عبيد الزيودي في رفعات القوة، تقديرًا لما حققنه من إنجازات رياضية، ودورهن في إبراز قدرات الرياضيات من أصحاب الهمم وتعزيز حضورهن في المحافل الدولية.

وفي فئة «أفضل أسرة رياضية»، تأهلت أسرة المغربي عبد الإله اسكيري، وأسرة الإماراتية صبحة بشير مفتاح مبارك، وأسرة الأردني خالد درويش سعيفان، تقديرًا لدور الأسرة في غرس ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفرادها على المشاركة في المنافسات الرياضية، وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

أما فئة «أفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي»، فضمت العمانية زينب خميس سعيد الزدجالي، والإماراتية فاطمة عيضة العامري، والبحرينية مريم آل شهاب، تقديرًا لإسهاماتهن في تطوير المحتوى الإعلامي الرياضي، وإبراز إنجازات المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتسليط الضوء على المبادرات والتجارب الملهمة في مختلف المجالات الرياضية.

وفي فئة «أفضل مدرب أو مدربة»، شملت القائمة البحرينية فرحناز سمير الساعاتي في التايكوندو، والتونسي الصحبي خرداني في رياضة التجديف، والإماراتية اليازية خلفان محمد، تقديرًا لجهودهم في إعداد الرياضيين وتطوير مستوياتهم الفنية، ودعم مشاركاتهم في المنافسات والبطولات المختلفة.

واختُتمت القائمة المختصرة بفئة «أفضل فريق رياضي نسائي»، وضمت منتخب الإمارات النسائي للتايكوندو، ونادي فتيات العيون الرياضي من دولة الكويت، ونادي أبوظبي لألعاب القوى.