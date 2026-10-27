ناصر الظاهري عضوًا في لجنة مونديال الفورمولا 1 للزوارق السريعة

عزز نادي أبوظبي للرياضات البحرية حضوره في منظومة العمل الرياضي الدولي، بعد انتخاب ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة بالنادي، عضوًا في لجنة بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة التابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM»، لمدة أربع سنوات، بإجماع الأصوات الستة.

وجاء انتخاب الظاهري خلال الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، التي استضافتها مدينة سينترا البرتغالية، وشهدت انعقاد الجمعية العمومية الـ99 للاتحاد، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية والجهات البحرية من مختلف دول العالم.

ويعكس هذا الانتخاب المكانة الدولية التي يحظى بها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والثقة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية، إلى جانب ما يمتلكه النادي من خبرات متخصصة في تنظيم وإدارة البطولات العالمية، بما يعزز إسهامه في تطوير منظومة الرياضات البحرية على المستوى الدولي.

ويأتي اختيار الظاهري امتدادًا لنهج النادي في دعم حضور الكفاءات الوطنية في اللجان الدولية المتخصصة، مستندًا إلى خبرته في إدارة الفعاليات والبطولات البحرية، وعضويته السابقة في لجنتي الأمن والسلامة وزوارق الملاحة بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وتختص لجنة بطولة العالم للفورمولا 1 بالإشراف على تطوير الجوانب التنظيمية والفنية للبطولة، والعمل على تعزيز مستويات الاحتراف والتنافسية فيها.

وأكد ناصر الظاهري أن هذا الانتخاب يعكس الدعم الذي تحظى به الكفاءات الوطنية من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحرصه على تعزيز الحضور الإماراتي في المؤسسات الرياضية الدولية.

وقال إن انتخابه يمثل مسؤولية جديدة وفرصة للإسهام في تطوير بطولة العالم للفورمولا 1، من خلال نقل الخبرات وتبادل التجارب الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالجوانب الفنية والتنظيمية وتعزيز مكانة الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة العالمية.

وأضاف أن النادي يواصل ترسيخ دوره في تطوير الرياضات البحرية، ليس فقط عبر تنظيم واستضافة البطولات الدولية، وإنما أيضًا من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار والإسهام في رسم مستقبل هذه الرياضات على المستوى الدولي.