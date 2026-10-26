سام مولان يتوج بطلاً لـ «دولية البحرين للغولف المفتوحة» للهواة 2026

تُوّج لاعب منتخب الإمارات للغولف سام مولان بلقب النسخة الثامنة من بطولة البحرين الدولية المفتوحة للهواة للغولف 2026، التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للغولف، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب لاعبين من مصر ولبنان وعدد من الدول الأخرى.

وقدم مولان أداءً مميزاً على مدار الجولات الثلاث، أنهاها بمجموع 201 ضربة، بواقع 15 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، ليؤكد جدارته باللقب ويحقق إنجازاً جديداً للعبة الغولف الإماراتية.

كما توج الشيخ ناصر بن حمد بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالمركز الأول والكأس عن فئة «النت».

شهد حفل ختام البطولة حضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إلى جانب اللواء الركن علي بن صقر النعيمي، رئيس الاتحاد البحريني للغولف، والأمين العام للاتحاد عادل فياض وعبدالله الكعبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والقائمين على تنظيم البطولة.

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وفي مقدمتهم لاعب منتخب الإمارات سام مولان، الذي تُوّج باللقب بعد أداء متميز على مدار الجولات الثلاث، ليؤكد حضوره القوي في المنافسات الخليجية والدولية، ويحقق إنجازاً جديداً للغولف الإماراتية، كما عكس الحضور الرسمي أهمية البطولة ومكانتها المتنامية، والدور الذي يضطلع به الاتحاد البحريني للغولف في دعم اللعبة وتطويرها واستقطاب نخبة من اللاعبين.

استهل سام مولان مشواره في البطولة بتسجيل 66 ضربة، بواقع ست ضربات تحت المعدل، قبل أن يواصل تألقه في الجولة الثانية بتسجيل 65 ضربة، بواقع سبع ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 13 ضربة تحت المعدل، ويوسع الفارق إلى عشر ضربات قبل الجولة الختامية.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سجل مولان 70 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل، لينهي المنافسات بمجموع 201 ضربة، محققاً 15 ضربة تحت المعدل، ومؤكداً أحقيته باللقب بعد أداء اتسم بالثبات والتركيز والمحافظة على الصدارة طوال أيام البطولة.

وجاء ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة على النحو الآتي: سام مولان «الإمارات» المركز الأول بمجموع 201 ضربة، بواقع 15 ضربة تحت المعدل وياسين لي فالهير «البحرين» المركز الثاني بمجموع 212 ضربة، ودانييل سوكولوف «قطر» المركز الثالث بمجموع 212 ضربة. وتساوى صاحبا المركزين الثاني والثالث في مجموع الضربات، فيما حسم سام مولان اللقب بفارق مريح بلغ 11 ضربة عن أقرب منافسيه.

بفضل هذا الفوز، حجز سام مولان مقعده في بطولة كأس حمد الملكية المقررة الشهر المقبل، إلى جانب التأهل للمشاركة في بطولة البحرين ضمن جولة دي بي ورلد لعام 2027، والمقرر إقامتها على ملاعب النادي الملكي للغولف خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير.

وأشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، بالإنجاز الذي حققه سام مولان، معرباً عن خالص التهنئة للاعب على فوزه المستحق بلقب البطولة، ومؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه لاعبو الإمارات من إمكانات فنية وقدرة على المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة في البطولات الخارجية.

وقال الهاشمي: «نبارك للاعب منتخبنا الوطني سام مولان هذا الإنجاز المميز، الذي نفخر به جميعاً، ونهنئه على المستوى الفني الرفيع الذي قدمه طوال أيام البطولة، وعلى نجاحه في المحافظة على صدارته وتحقيق الفوز بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وإن هذا الأداء يؤكد إصراره وقدرته على التعامل مع المنافسات بثقة وتركيز، ويعكس التطور الذي تشهده رياضة الغولف في دولة الإمارات».

وأضاف: «نتطلع إلى أن يشكل هذا الفوز حافزاً إضافياً لسام مولان وزملائه في المنتخب لمواصلة العمل والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما نثمّن المستوى التنظيمي للبطولة وما توفره من فرص مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرة».