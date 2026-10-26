ألعاب القوى الإماراتية تسجل حضورًا مميزًا في التصنيف العربي

أظهرت قوائم أفضل الأرقام العربية في ألعاب القوى لفئتي الناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، لعام 2026، الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حضورًا لافتًا للإمارات ضمن أفضل المنتخبات العربية.

وبرزت ضمن التقرير الدولي أربع عداءات إماراتيات في قائمة الأفضل بسباق 200 متر، إلى جانب تصدر العداءة أروى علي القائمة العربية في سباق 100 متر، بـ11.45 ثانية، وهو من أبرز الأرقام العربية لهذه الفئة العمرية، وجاءت زميلتها ليلى أحمد بزمن قدره 11.78 ثانية.

وضمت قائمة أفضل عشر عداءات عربيات في سباق 200 متر للناشئات أربع إماراتيات، حيث جاءت أروى علي في المركز الرابع «24.39 ثانية»، وعائشة محمد في المركز السادس «24.42 ثانية»، وعزة ناصر في المركز الثامن «24.49 ثانية»، وليلى أحمد في المركز العاشر «24.79 ثانية».

وعلى مستوى الناشئين، برز العداء الإماراتي سعيد عمر ضمن قائمة أسرع العدائين العرب في سباق 200 متر، بزمن «21.40 ثانية».

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للإنجاز اللافت للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، بحصد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وضعته في المركز الرابع آسيويًا، والأول عربيًا.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، أن الحضور المميز للاعبي ولاعبات الإمارات ضمن أفضل الأرقام العربية، إلى جانب الإنجازات المحققة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، يعكس نجاح العمل الذي ينتهجه الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، في اكتشاف المواهب، وتطوير قدراتهم وإعدادهم للمنافسة على المستويات القارية والدولية.

وقال إن تحقيق 6 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، ووجود مجموعة من لاعبي المنتخب ضمن أفضل الأرقام العربية، يؤكد أن المنتخب في الاتجاه الصحيح لبناء جيل جديد من الأبطال، خصوصًا أن ثلاثة من أصحاب الميداليات الآسيوية، وهم أروى علي وعائشة محمد وسعيد عمر، انتقلوا إلى مرحلة جديدة بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».