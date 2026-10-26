الشارقة يتعادل مع أبوظبي ويحافظ على صدارة دوري الشطرنج

حافظ نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صدارة الدوري العام للفئة المفتوحة برصيد 7 نقاط، رغم تعادله مع أبوظبي 3-3 في الجولة الرابعة من البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج.

وقلّص دبي الفارق مع الشارقة المتصدر إلى نقطة واحدة، بعدما تغلب على الفجيرة 4-2، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما حل أبوظبي ثالثًا برصيد 3 نقاط، والفجيرة رابعًا من دون نقاط.

وفي منافسات السيدات، ألحق العين الخسارة بدبي بنتيجة 3.5-2.5، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متساويًا مع أبوظبي، فيما احتفظ دبي بالصدارة برصيد 6 نقاط رغم خسارته.

وافتتح حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي، ضمن استضافة النادي للجولتين الثالثة والرابعة.

وتنتقل المنافسات إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي يستضيف الجولتين الخامسة والسادسة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

وحضر المنافسات يوسف أحمد باصليب، الأمين العام لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبدالله مراد المازمي وفيصل محمد الحمادي، عضوا مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد محمد النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، وسعيد أحمد الخوري، رئيس لجنة الحكام.