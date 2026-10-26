دبي تستضيف كأس العالم للترايثلون للسيدات 6 ديسمبر

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2026، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة، التي تُقام يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل في حديقة شاطئ الممزر، وتتضمن 3 سباقات تلبي تطلعات السيدات من مختلف المستويات، من المشاركات اللواتي يخضن تجربتهن الأولى في الترايثلون، وصولًا إلى نخبة الرياضيات على المستوى الدولي.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، تأكيدًا لالتزام دبي بدعم رياضة المرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية، وتوفير منصات تنافسية عالمية تتيح للرياضيات إبراز قدراتهن وتحقيق طموحاتهن.

وتواصل البطولة، التي تُعد الأولى والوحيدة من نوعها عالميًا والمخصصة بالكامل للسيدات، ترسيخ حضورها على أجندة الرياضة الدولية، إذ تجمع المحترفات والهاويات في موقع واحد وفي اليوم نفسه، وتتيح المشاركة للسيدات من عمر 18 عامًا فما فوق، ضمن بيئة رياضية داعمة تشجع على خوض التحدي وتطوير القدرات.

وتأتي النسخة الثانية امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في جزر دبي، فيما تحتضن حديقة شاطئ الممزر منافسات هذا العام، لتقدم للمشاركات تجربة رياضية تجمع السباحة وركوب الدراجات والجري في أحد أبرز المواقع الشاطئية في الإمارة.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يجسد تنظيم كأس العالم للترايثلون للسيدات للعام الثاني على التوالي التزام مجلس دبي الرياضي بتطوير رياضة المرأة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم البطولات التي تمنح الرياضيات فرصًا أوسع للمشاركة والتنافس والتميز. ونعمل من خلال هذه البطولة، التي تُقام ضمن مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية، على توسيع قاعدة الممارسات للرياضة، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة داعمة تمكّن المرأة من تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها الرياضية».

وأضاف: «إن الأثر الحقيقي لهذه البطولة يمتد إلى ما بعد المنافسات ومنصات التتويج؛ فهي منصة مستدامة لإلهام المزيد من النساء والفتيات، وإبراز النماذج الرياضية الملهمة، وتعزيز الثقة بالنفس وروح التحدي والقدرة على الإنجاز، وهي قيم تنعكس إيجابًا على مختلف جوانب الحياة، وتدعم حضور المرأة ودورها القيادي في المجتمع. ويمنح اجتماع نخبة الرياضيات والهاويات والمشاركات للمرة الأولى في حدث واحد البطولة قيمة خاصة، ويؤكد أن ممارسة الرياضة متاحة للجميع، وأن لكل مشاركة فرصة لتبدأ وتتطور وتحقق إنجازها الشخصي».

وتابع: «نبني على النجاح الكبير للنسخة الأولى لمواصلة تطوير البطولة وتعزيز أثرها الرياضي والمجتمعي، ونتطلع إلى استقبال المشاركات من دولة الإمارات والمنطقة والعالم في حديقة شاطئ الممزر. وندعو السيدات من مختلف المستويات إلى اغتنام هذه الفرصة، سواء لخوض تجربتهن الأولى في الترايثلون أو للارتقاء بأدائهن، والمساهمة في حدث عالمي يحتفي بقدرات المرأة وعزيمتها وطموحها».

ثلاثة سباقات

تتضمن البطولة ثلاثة سباقات هي «السوبر سبرينت» و«السبرينت» وسباق النخبة، بما يتيح للمشاركات اختيار التحدي الأنسب لمستوياتهن وخبراتهن وأهدافهن الرياضية.

وصُمم سباق «السوبر سبرينت» ليكون مدخلًا مناسبًا للراغبات في خوض تجربتهن الأولى في الترايثلون، ويتضمن السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر. وتتاح المشاركة فيه بصورة فردية أو ضمن فريق تتابع يضم ما يصل إلى ثلاث مشاركات، بما يمنح الصديقات وأفراد العائلة وزميلات العمل فرصة تقاسم مراحل السباق وخوض التحدي معًا، وفق قدرات كل مشاركة وتخصصها المفضل.

أما سباق «السبرينت»، فيوفر تحديًا أكبر للراغبات في اختبار قدراتهن وتطوير أدائهن بشكل فردي أو ضمن فريق التتابع، ويتضمن السباحة لمسافة 750 مترًا، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومترًا، والجري لمسافة 5 كيلومترات.

ويُقام سباق النخبة، الذي يديره الاتحاد الدولي للترايثلون، على مسافات «السبرينت» نفسها، بمشاركة نخبة من الرياضيات الدوليات، على أن تحصل الفائزة على 500 نقطة أولمبية، فيما من المقرر أن يُعلن عن قائمة المشاركات في موعد أقرب إلى انطلاق البطولة.

وتُقام مراحل السباحة في مياه الخليج العربي قبالة حديقة شاطئ الممزر، فيما تمتد مسارات الدراجات والجري داخل الحديقة والمناطق المحيطة بها، على أن تُعلن التفاصيل الكاملة للمسارات لاحقًا.

فئة خاصة للمشاركات الإماراتيات

وتشهد المنافسات فئة خاصة بالمشاركات الإماراتيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وتحفيزها على المنافسة. وسيتم تتويج صاحبات المراكز الثلاثة الأولى من الإماراتيات بشكل منفصل في كل من فئتي الفردي والفرق، مع منح جوائز لهن في كل فئة.

منصة لإلهام الرياضيات

وقالت ديبي ألكسندر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: «يسعدنا العودة إلى دبي لإقامة النسخة الثانية من كأس العالم للترايثلون للسيدات. إن إتاحة الفرصة أمام المشاركات اللواتي يخضن تجربتهن الأولى في الترايثلون لمشاهدة نخبة الرياضيات والتنافس في الموقع نفسه، تمنح هذه البطولة طابعًا خاصًا، وتجسد قدرة رياضتنا على الجمع بين مختلف المستويات في بيئة ملهمة وداعمة».

وأضافت: «تتيح لنا البطولة مجددًا إبراز قدرة الرياضة الدولية، وما يجمعه الترايثلون من سباحة وركوب للدراجات وجري، على إلهام النساء والفتيات بمختلف مستوياتهن. ونتوجه بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على التزامه بدعم ترايثلون السيدات وتطويره، ونتطلع إلى مشاهدة الرياضيات يتنافسن في حديقة شاطئ الممزر يوم 6 ديسمبر».

من تحدي دبي للياقة إلى خط الانطلاق

تُقام البطولة بعد أسبوع من اختتام تحدي دبي للياقة، الذي يمتد من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر، بما يمنح المشاركات فرصة الاستفادة من أنشطته وبرامجه لتعزيز جاهزيتهن البدنية، والاستعداد لخوض تجربتهن الأولى في الترايثلون أو تحسين أدائهن في مشاركتهن المقبلة.

أسعار التسجيل

يستمر التسجيل المبكر حتى يوم الجمعة 13 نوفمبر، برسوم تبلغ 240 درهمًا للمشاركة الفردية، و480 درهمًا لفريق التتابع. واعتبارًا من يوم السبت 14 نوفمبر، تصبح الرسوم 300 درهم للمشاركة الفردية، و600 درهم لفريق التتابع.

تجربة رياضية ومجتمعية

تفتح قرية البطولة أبوابها يوم السبت 5 ديسمبر، وتستقبل الزوار أيضًا يوم السباق، لتقدم تجربة متكاملة تجمع الرياضيات وعائلاتهن وأصدقاءهن، وتتيح للجمهور متابعة المنافسات وتشجيع المشاركات من المدرجات.

وتتضمن القرية أنشطة للصحة والعافية، وفقرات موسيقية، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب جلسات حوارية تتناول التغذية والنشاط البدني والصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة، بما يعزز البعد المجتمعي للبطولة ويثري تجربة المشاركات والزوار.