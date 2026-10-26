«الألعاب المدرسية» تختتم تصفيات «الليزر رن» و«القوس والسهم»

اختتم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي منافسات الأسبوع الأول من النسخة الخامسة لبطولة الألعاب المدرسية للموسم الرياضي 2026-2027، بإقامة تصفيات منافسات «الليزر رن» و«القوس والسهم»، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن التصفيات شهدت مشاركة واسعة، ما يعكس تنامي انتشار الرياضات التخصصية بين طلبة المدارس، ودعم جهود توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب وتأهيلها للانضمام إلى الأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن البطولة توفر للطلبة تجربة تنافسية تحاكي البطولات الرسمية، وتمكنهم من تمثيل مدارسهم والتنافس على المراكز والميداليات وألقاب البطولة على مستوى الدولة.

وأضاف أن الموسم الحالي يتضمن منافسات في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والجوجيتسو، والجودو، والمصارعة، والريشة الطائرة، والمبارزة، والشطرنج، وألعاب القوى، وكرة اليد، إلى جانب منافسات أصحاب الهمم وغيرها من الرياضات المدرجة ضمن برنامج البطولة.

وأكد الاتحاد مواصلة العمل بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية والاتحادات الرياضية والشركاء، لتوسيع قاعدة المشاركة في الألعاب المدرسية، وتعزيز دور البطولة في اكتشاف المواهب وإعداد جيل جديد من الرياضيين.