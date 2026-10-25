تمهيدي «الوزن الخفيف» في «أبوظبي غراند سلام» للجودو الخميس

تبدأ منافسات الدور التمهيدي للوزن الخفيف ضمن الجولة الأولى من بطولة أبو ظبي «غراند سلام» الكبرى للجودو 2026، الخميس المقبل ، التي تحتضنها دولة الإمارات خلال الفترة من 28 الى 31 أكتوبر الجاري.

وأعلن اتحاد الجودو أن البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم اللجنة الأولمبية الإماراتية، ووزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، بصالة «مبادلة أرينا»، سوف يبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وأكد الاتحاد، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية، واستقبال المنتخبات المشاركة، ووفد الاتحاد الدولي الذي يضم مختلف التخصصات الفنية والتنظيمية التي تشرف على البطولة، ومراسم القرعة المقررة يوم 28 الجاري عبر«تقنية الفيديو».

كما نوه إلى عقد الاجتماع المقرر للجنتي أهلية اللاعبين والحكام الأربعاء المقبل، مع بدء ترتيبات الميزان للمشاركين في تصفيات الدور التمهيدي من بالجولة الافتتاحية للبطولة في اليوم ذاته، للبداية بفئة السيدات لأوزان تحت 48، و52، و57 كجم، ثم تحت 60 و 66 كجم للرجال يوم الخميس.

وأشار إلى مشاركة منتخبنا الوطني بقائمة مؤلفة من 14 اللاعبين من الجنسين، انطلاقا من خوض 3 نزالات في أوزان تحت 52، و57 كجم للسيدات، وتحت 66 كجم للرجال.