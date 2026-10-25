حمدان بن زايد يشهد ختام مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن ويتوّج الفائزين في أشواط الرموز

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، منافسات فئة «الإيذاع»، التي أُقيمت في ميدان الظفرة بمنطقة الظفرة، ضمن فعاليات اليوم الختامي من مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن.

كما شهد منافسات الفترة المسائية الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد ال نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد ال نهيان، وحميد سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت اليوم عن فوز «الشايبة» لمالكها مانع علي بن حماد الشامسي بكأس فئة «الإيذاع الأبكار» المفتوح، فيما فاز «عالي» لمالكه محمد سعيد علي المنصوري بالمركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفئة «الإيذاع الجعدان» المفتوح.

كما نالت «طرفه» لمالكها سيف سعيد الشاعر العليلي ناموس الشوط الثالث لفئة «الإيذاع الأبكار الإنتاج»، وأحرز نايف لمالكه محمد سلطان مرخان شداد «الإيذاع الجعدان الإنتاج».

وعقب اختتام المنافسات، توّج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين بأشواط الرموز، مباركاً لهم إنجازاتهم وما قدموه من مستويات متميزة، ومشيداً بالحضور الواسع لملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يجسد المكانة الراسخة لهذه الرياضة وما تحمله من قيمة تراثية واجتماعية أصيلة.

وثمّن سموه الدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضات التراثية وسباقات الهجن، مؤكداً أن هذا الاهتمام يجسد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموروث الوطني وضمان استدامته، وترسيخ حضوره في حياة الأجيال القادمة.

وأكد سموه أن سباقات الهجن ركيزة أصيلة للتراث الإماراتي، وشاهد حي على اعتزاز أبناء الإمارات بتاريخهم وتمسكهم بهويتهم الوطنية، وما تحمله من قيم راسخة توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي المتميز للنسخة الرابعة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن، والجهود المبذولة التي أسهمت في نجاح منافساته، مؤكداً أهمية استثمار النجاحات ومواصلة تطوير هذه الرياضة، وتوسيع قاعدة الاهتمام بها، وتعزيز حضورها في المجتمع.

من جانبهم، ثمّن ملاك الهجن المشاركون في المهرجان الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من القيادة الرشيدة، من خلال تنظيم الفعاليات التراثية والمهرجانات التي تشهد إقبالاً واسعاً من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

يُذكر أن مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن شهد إقامة 104 أشواط لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع»، مع توزيع 12 رمزاً، بواقع أربعة رموز لكل فئة، فيما خصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيّمة للفائزين من المركز الأول حتى العاشر.