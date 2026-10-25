«سهم 170» يتوج بطلاً لسباق أتلانتس للقوارب الشراعية 43 قدماً

حصد المحمل «سهم 170»، للمالك عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، لقب سباق أتلانتس للقوارب الشراعية التراثية فئة 43 قدماً – الجولة الأولى، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس السبت، ضمن منافسات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، بمشاركة 34 محملاً، نجحت جميعها في إنهاء المنافسات بما يدل على قوة وخبرة النواخذة، والبحارة المشاركين في سباق جاء قوي فنياً.

وجاء اعتماد النتائج النهائية للسباق وفق قرارات إدارة السباق، ومراجعة مجريات السباق منذ الانطلاقة وعلى طول المسار، حيث حل ثانياً محمل «الظفرة 87» للمالك والنوخذة محمد عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث المجمل «سلطان الخير» للمالك والنوخذة ناصر سلطان المرزوقي.

وشهد السباق مشاركة واسعة وتنافس محتدم، في تأكيد جديد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها سباقات القوارب الشراعية المحلية في أجندة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ودورها في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز ارتباط الأجيال برياضة الآباء والأجداد.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وأكد أن الجولة الأولى من سباقات فئة 43 قدماً قدمت صورة مميزة عن رياضة الإبحار الشراعي التراثي، مشيداً بالمستوى الفني والمشاركة الكبيرة التي شهدها السباق، وقال: «جاءت منافسات السباق وسط أجواء حماسية وتنافس قوي بين النواخذة والبحارة، حيث سعت الأطقم إلى الاستفادة من ظروف السباق واختيار المسارات المناسبة في الوصول إلى خط النهاية، وجميع النتائج كانت ممكنة في السباق.»

وأضاف المري: «من المقرر أن يواصل النادي إقامة المزيد من الفعاليات وفق روزنامة الموسم الرياضي البحري 2026-2027، التي تضم مجموعة متنوعة من السباقات والبطولات التراثية والحديثة، في إطار استراتيجية النادي من أجل تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للرياضات البحرية، ويسهم في المحافظة على الإرث البحري الإماراتي العريق.»

وأقيم السباق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للنادي، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وخفر السواحل، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وقنوات دبي الرياضية، ونونسيير شريك التوقيت الرسمي للسباقات، وفي أي بي دكتورز.