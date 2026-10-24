باتريك ستيفلن يمنح شرطة دبي لقب بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ

تُوّج باتريك ستيفلن، لاعب فريق الإنقاذ والإطفاء بشرطة دبي، بلقب بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ليضيف إنجازاً دولياً جديداً إلى سجل شرطة دبي في المنافسات العالمية.

ويعكس التتويج مستوى الجاهزية البدنية والفنية التي يتمتع بها فريق الإنقاذ والإطفاء بشرطة دبي، وقدرته على المنافسة في البطولات الدولية التي تتطلب مستويات عالية من القوة والتحمل والسرعة والمهارات الميدانية.

ويعزز هذا الإنجاز حضور شرطة دبي في المحافل الرياضية والمهنية الدولية، ويضاف إلى سلسلة النتائج التي حققها منتسبوها في مختلف البطولات العالمية.