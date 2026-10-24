«الدورة الرياضية العمالية الثامنة» تنطلق بـ 15 لعبة رياضبة جماعية وفردية غداً

يطلق مجلس دبي الرياضي غداً الأحد منافسات النسخة الثامنة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها للموسم 2026–2027، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 15 مايو 2027، متضمنةً 42 بطولة وفعالية رياضية ومجتمعية ضمن 15 رياضة مخصصة للرجال والسيدات، وتهدف إلى تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحة النفسية للعمال، وتقدير إسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية بدبي.

وتشهد النسخة الثامنة من الدورة برنامجاً تنافسياً متكاملاً في رياضات: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، والريشة الطائرة، والكبادي، والثرو بول، ومصارعة الذراعين، والكريكيت، وشد الحبل، والجري، واليوغا، وسباق الدراجات، والبيكلبول، ومسيرة المشي، بما يواكب الاهتمامات الرياضية لمختلف الجنسيات ويوفر خيارات تنافسية متنوعة تلائم الجميع.

أولوية مؤسسية ومجتمعية

أكدت فوزية فريدون، مدير قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، أن استمرارية الدورة الرياضية العمالية وتطورها المتواصل يعكسان التزام المجلس بتوسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم فئة العمال التي تحظى باهتمام وتقدير كبيرين في إمارة دبي.

وقالت فوزية فريدون: "تُجسّد الدورة الرياضية العمالية في نسختها الثامنة رؤية مجلس دبي الرياضي الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وأداةً فاعلة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات، إلى جانب دورها المحوري في مدّ جسور التواصل والتقارب بين الثقافات والجنسيات المتعددة التي تعيش وتعمل في دبي ضمن بيئة إيجابية تسودها الروح الرياضية والتنافس الشريف".

وأضافت: "حرصنا في تصميم برنامج موسم 2026–2027 على تطوير تجربة المشاركين فنياً وتنظيمياً، ورفع عدد البطولات والفعاليات إلى 42 بطولة وفعالية، مع التركيز على تنويع المنافسات الفردية والجماعية وتعزيز الفعاليات المجتمعية المصاحبة، وانطلاقاً من النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة السابعة، نستهدف في هذا الموسم تحقيق نمو يتجاوز 15% في أعداد الشركات واللاعبين والفرق والجماهير، عبر تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وترسيخ دورها في المسؤولية المجتمعية من خلال الاستثمار في صحة وسعادة كوادرها البشرية".

برنامج شامل وفعاليات مصاحبة

يرتكز الموسم الجديد للدورة على خطة متكاملة لتطوير تجربة المشاركين وتوسيع نطاق مشاركة الشركات والمؤسسات على مدار نحو سبعة أشهر، وإلى جانب البطولات التنافسية للدورة الثامنة، يتضمن البرنامج الرياضي والمجتمعي تنظيم سلسلة من الفعاليات الكبرى والمبادرات النوعية المصاحبة، تشمل فعاليات اليوم العالمي للعمال، واليوم العالمي لليوغا، ومهرجان عمال التوصيل، بما يثري البعد الإنساني والمجتمعي للحدث.

مكتسبات ومستهدفات

تأتي انطلاقة النسخة الثامنة بطموح التطور والنمو الذي بني على النتائج القياسية التي سجلتها النسخة السابعة خلال موسم 2025 - 2026، والتي شهدت تنظيم 39 فعالية رياضية، بمشاركة 72 شركة مثّلها 4926 لاعباً ولاعبة تنافسوا ضمن 320 فريقاً، بالإضافة إلى تسجيل 1959مشاركة فردية للاعبين ولاعبات من 12 جنسية مختلفة، وسط حضور جماهيري بلغ نحو 7000 متفرج.

وتترجم هذه الدورة المستهدفات الاستراتيجية لـ "خطة دبي الرياضية 2033"، التي تتضمن أربع ركائز رئيسية تشمل "المجتمع"، وتسهم الدورة العمالية بشكل مباشر في تحقيق مساعي الخطة الرامية إلى زيادة أعداد الممارسين للرياضة في دبي إلى 2.6 مليون شخص، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، إضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي ودعم المبادرات المجتمعية الموجهة للعمال.

ويعكس هذا النجاح رؤية دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تعنى بصحة وسعادة جميع أفراد مجتمعها بمختلف فئاتهم.