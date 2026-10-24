"رباعي أبوظبي لرفع الأثقال" يمثل المنتخب في "عالمية الصين"

يغادر غداً رباعي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مؤيد النجار وعز الدين الغفير ومصطفى وحيد، وزهرة الهاشمي، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم التي تقام في الفترة من 27 أكتوبر الحالي وحتى 8 نوفمبر المقبل بمدينة نينغبو الصينية، والتي بدورها تعتبر محطة تمهيدية أساسية للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028، مما يجعل أهميتها مزدوجة لنخبة الرباعين في العالم. كما تضم بعثة خليفة راشد الزعابي مدير الشؤون الرياضية، وعمر شداد مدير الخدمات المساندة والجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو.

وأعرب المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عن تمنياته بالتوفيق للاعبي النادي وبقية عناصر المنتخب الوطني في بطولة العالم بالصين، مؤكداً أن الثقة كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة تعكس الجهد الكبير الذي بذل في التحضير لهذا الحدث المهم والذي كان أخر محطاته معسكراً داخلياً مغلقاً في إمارة رأس الخيمة لأسبوعين، عمل خلاله الجهاز الفني على رفع معدل التركيز وتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبيل التوجه إلى الصين.

وقال المنصوري: مشاركة لاعبي النادي مع المنتخب تمثل محطة مهمة في مسيرتهم، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وتحسين التصنيف لدخول تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بشكل جيد، فضلاً عن تعزيز حضور رفع الأثقال الإماراتية على الساحة العالمية.

وأضاف: نحرص في نادي أبوظبي لرفع الأثقال، انطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية، على دعم المنتخبات الوطنية والمساهمة في إعداد جيل من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف الاستحقاقات الدولية، من خلال توفير البيئة التدريبية المناسبة، والاستثمار في الكفاءات الفنية، والعمل على تطوير قدرات اللاعبين وصقل مواهبهم.

واختتم المنصوري بالتأكيد على ثقته بقدرة لاعبي النادي على تقديم أداء يعكس حجم الجهود المبذولة في إعدادهم، متمنياً للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح في البطولة، وتحقيق النتائج التي تواكب تطلعات الرياضة الإماراتية، وترفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية.