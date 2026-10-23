«أبطال الهمم» يهدون الإمارات 9 ميداليات في ختام آسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»

اختتم أبطال الإمارات لأصحاب الهمم مشاركتهم في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، بإضافة ميداليتين جديدتين، ذهبية وبرونزية، عبر ذكرى الكعبي وأحمد البدواوي، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 9 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، في الدورة التي تشهد مشاركة نحو 2700 رياضي من 45 دولة تنافسوا في 18 رياضة، وتختتم اليوم السبت بإقامة حفل النهائي.

وأهدت ذكرى الكعبي الإمارات الذهبية الثانية في نهائي سباق 100 متر لفئة T71/72، بعدما سجلت 23.55 ثانية على مضمار ملعب مدينة ناغويا ميزوهو الرياضي، فيما أحرز أحمد البدواوي برونزية نهائي سباق الطريق للرجال لفئة C4-5، بزمن 1:49:46 ساعة.

وتقدم منتخب الإمارات إلى المركز الـ17 في الترتيب العام للدورة، والثالث عربياً، فيما احتفظت الصين بالصدارة بإجمالي 427 ميدالية، من بينها 204 ذهبيات، تلتها اليابان في المركز الثاني برصيد 63 ذهبية، ثم أوزبكستان ثالثة بـ45 ذهبية.

وضمت حصيلة الإمارات ذهبيتين، حققتهما نورة الكتبي في دفع الجلة لفئة F32، وذكرى الكعبي في سباق 100 متر لفئة T71/72، وفضيتين لمريم الزيودي في دفع الجلة ورمي القرص لفئة F40، إلى جانب خمس برونزيات، نالتها ذكرى الكعبي في دفع الجلة لفئة F32، ومحمد عثمان في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأحمد الحوسني في دفع الجلة لفئة F33، وعبدالله البلوشي في سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4، وأحمد البدواوي في سباق الطريق للرجال لفئة C4-5.

من جهته، بارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس الوفد حصاد أبطال الإمارات في الدورة، وأهدى الإنجازات إلى القيادة الرشيدة ودولة الإمارات وشعبها، موجهاً التحية إلى أسر اللاعبين واللاعبات والأندية الشريك الإستراتيجي للجنة، ومشيداً بدورهم في دعم أبنائهم، ومؤكداً أن النجاحات المحققة ثمرة تكامل الجهود بين الرياضيين وأسرهم والمنظومة الرياضية.

كما أهدى ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ومدير وفد الإمارات، إنجاز أبطال أصحاب الهمم في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026» إلى القيادة الرشيدة، وإلى محبي الرياضة والأسرة الرياضية، معرباً عن سعادته بالنتائج التي تحققت في ختام المشاركة.

وقال المهيري: الحمد لله على التوفيق في اليوم الختامي، الذي شهد تتويج ذكره الكعبي بذهبية سباق 100 متر لفئة T71، وبرونزية أحمد البدواوي في نهائي سباق دراجات الطريق، وهذا الإنجاز يأتي ثمرة للمتابعة والدعم من اللجنة البارالمبية الوطنية والأندية، إلى جانب مساندة المحبين لرياضة أصحاب الهمم.

وأضاف: الحمد لله، حققنا حصاداً مميزاً في الدورة، ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج، التي تمثل محطة مهمة في طريق الإعداد لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028».

مواصلة التطور

عبّرت ذكرى الكعبي عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر لفئة T71/72، مؤكدة أن الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة، ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية.

دافع للمستقبل

من جانبه، أعرب الدراج أحمد البدواوي عن سعادته بحصد الميدالية البرونزية في سباق الطريق الفردي لفئة C4-5، ضمن دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وقال البدواوي: اختتمنا مشاركتنا في الدورة بالحصول على المركز الثالث في سباق الطريق الفردي. كنا نطمح إلى المركز الأول، لكن الحمد لله توفقنا في حصد الميدالية، وإن شاء الله نطمح للأفضل في المستقبل.

شهدت بقية مشاركات الإمارات الجمعة خوض أحمد النواد ومحمد عثمان نهائي سباق 800 متر لفئة T34 ضمن ألعاب القوى، فيما شارك عبدالله المرزوقي في نهائي سباق 100 متر لفئة T71/72، وخاضت سارة الجنيبي النهائي ذاته إلى جانب ذكرى الكعبي المتوجة بالذهبية.

وفي الدراجات، شارك عبدالله البلوشي في نهائي سباق الطريق للرجال لفئة C4-5، فيما خاضت سلامة الخاطري نهائي سباق الطريق للسيدات لفئة C4-5.