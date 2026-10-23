انطلاق كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في أبوظبي غداً



تنطلق غداً السبت في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات في الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً، على أن تُختتم المنافسات ويتوج الأبطال في اليوم نفسه.



تقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، الذي يتيح التنافس بين لاعبين من درجات أحزمة مختلفة، بما يعزز قوة النزالات، ويرفع مستوى المنافسة بين الأندية والأكاديميات، ويتيح للأجهزة الفنية فرصة تقييم قدرات اللاعبين وجاهزيتهم، واختيار العناصر المتميزة المرشحة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء والتطور الفني للاعبين، بما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة.



تتجه الأنظار إلى المنافسة على اللقب، إذ يسعى نادي الوحدة إلى الحفاظ على إنجازه في النسخة الماضية، فيما تتطلع أندية بني ياس والعين والجزيرة وبقية الأندية المشاركة إلى انتزاع اللقب، وسط توقعات بأن تشهد البطولة نزالات قوية في ظل حرص جميع الفرق على الدفع بأفضل لاعبيها والتنافس على أحد أبرز ألقاب الموسم المحلي.



وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تحظى بمكانة رفيعة بين البطولات المحلية، وتشكل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وقياس نتائج العمل الذي تنفذه الأندية والأجهزة الفنية على مدار الموسم.



وبيّن أن البطولة تكتسب أهمية خاصة لما تحمله من اسم غالٍ على الجميع، وما تمثله من حافز للأندية واللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم والمنافسة على لقب يحظى بمكانة كبيرة في رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أن قوة المنافسة تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه الأندية والأكاديميات، والجهود التي تبذلها في إعداد اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية.



وأضاف أن الاتحاد يحرص على أن تؤدي كل بطولة دورها ضمن منظومة متكاملة لتطوير رياضة الجوجيتسو، مؤكداً أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تمثل منصة مهمة لإعداد اللاعبين، وتقييم مستوياتهم، وقياس مؤشرات أدائهم، واختيار العناصر المؤهلة للمنتخبات الوطنية.



من جانبه، أكد عمر علي السويدي، لاعب نادي الوحدة، أن فريقه يتطلع إلى تقديم مستوى قوي والمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن أهمية البطولة وقوة الأندية المشاركة تتطلبان أعلى درجات التركيز والجاهزية.



ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حضوراً جماهيرياً لمتابعة النزالات ومساندة الأندية المشاركة، على أن تُختتم المنافسات غداً بتتويج الأبطال.