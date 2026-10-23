أبوظبي تحتفي بالفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 9 نوفمبر

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة الحفل الختامي للنسخة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، لتكريم الفائزين والفائزات في مختلف فئات الجائزة، والاحتفاء بالإنجازات الرياضية المتميزة والنماذج الملهمة التي أسهمت في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلي والعربي.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الجائزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الجهود المتواصلة لدعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتحفيز الرياضيات والكوادر الرياضية على مواصلة التميز والإبداع.

وتكتسب النسخة العاشرة أهمية خاصة، بعدما سجلت الجائزة إقبالاً لافتاً على الترشح، باستقبال 509 طلبات من 13 دولة عربية، بزيادة بلغت 96% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة بإجمالي 224 طلباً، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والمكانة المتنامية للجائزة على الساحة الرياضية العربية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز النسخة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على تسع فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية، إلى جانب فئة أفضل فريق.

كما يشهد الحفل تقديم جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، تقديراً لإسهامات إحدى الشخصيات العربية البارزة في دعم الرياضة النسائية وتطويرها.

ويأتي الحفل الختامي تتويجاً لمراحل الترشح والتقييم والتحكيم، التي تهدف إلى اختيار أصحاب الإنجازات المتميزة وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤكد مكانة الجائزة منصةً رائدةً للاحتفاء بالتميز الرياضي النسائي.

وتواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، على امتداد عشر نسخ، أداء دورها في إبراز قصص النجاح الملهمة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الرياضية.