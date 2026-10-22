حمدان بن زايد يؤكد أهمية ترسيخ الرياضات التراثية في نفوس الأجيال القادمة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي، واطلع سموه خلال اللقاء على الاستعدادات لتنظيم النسخة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والبرامج والفعاليات الرياضية والتراثية المصاحبة له، التي تهدف إلى صون الموروث الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره في المجتمع، وتشجيع النشء والأجيال الجديدة على ممارسة الرياضات التراثية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والإرث الحضاري لدولة الإمارات، وضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى نقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة، من خلال تطوير البرامج والمبادرات التي تتيح للنشء والشباب التعرف إلى الرياضات التي مارسها الآباء والأجداد، وتشجعهم على المشاركة فيها، بما يعزز ارتباطهم بتاريخهم الوطني وقيمهم الأصيلة.

ويأتي الاهتمام بالرياضات التراثية وصون الموروث الوطني انسجاماً مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وإرثها الحضاري، بما يرسخ القيم الإماراتية الأصيلة ويضمن استدامة هذا الموروث للأجيال القادمة.

وأشار سموه إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرياضية والتراثية في تنظيم الفعاليات التي تجمع بين المحافظة على الموروث الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية، مع الاهتمام الخاص بالبرامج الموجهة إلى النشء، وتوفير الفرص التي تسهم في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية مهاراتها في مختلف الرياضات التراثية.

وأطلع سموه على أبرز ملامح النسخة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويُعد من أبرز الفعاليات الرياضية والتراثية التي تحتفي بتاريخ الإمارات البحري، وتستحضر قيم الشجاعة والصبر والتعاون التي ميّزت حياة أهل البحر.

ويتضمن السباق منافسات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، لمسافة تبلغ 125 كيلومتراً، انطلاقاً من جزيرة دلما وصولاً إلى شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز النقدية 25 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الرياضات البحرية التراثية وتحفيز المشاركة فيها.

كما استعرض الوفد البرامج والأنشطة المصاحبة لمهرجان سباق دلما التاريخي، التي تشمل سباقات التجديف التراثي، وبطولات الصيد بالصقور وصيد الأسماك، إلى جانب منافسات السباحة والدراجات الهوائية والجري والتجديف بالكاياك، وعدد من الرياضات الشاطئية والمجتمعية.

ويجسد سباق دلما التاريخي المكانة التي تحتلها الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، ودورها في المحافظة على الهوية الوطنية، إلى جانب إسهامه في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية والمجتمعية، وترسيخ مكانة المنطقة وجهةً بارزةً للفعاليات التي تجمع بين أصالة التراث وتنوع الأنشطة الرياضية.

حضر الاستقبال الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.