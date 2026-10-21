ولي عهد الفجيرة يشهد ختام منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور القطاع الرياضي في دعم رؤية إمارة الفجيرة والنهوض بركائز نموها الشامل والمستدام، وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم، التي استضافتها إمارة الفجيرة في نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، من 17 إلى 21 أكتوبر الحالي، بتنظيم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وإشراف اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، بمشاركة 72 لاعبًا ولاعبة من 6 دول، وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

وأشار سموه إلى متابعة وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم القطاع الرياضي وتطوير مقوماته، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة في إنجاح البطولة، مشيراً إلى أن استضافة الفجيرة للبطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية تعكس جاهزية الإمارة وقدراتها التنظيمية المتقدمة، ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية، بما يعزز حضورها وجهةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.

وشهد سموه جانباً من منافسات اليوم الختامي للبطولة، التي تضمنت مسابقات القوس المحدب والقوس المركب، ضمن فئات تحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، وفوق 21 سنة، للرجال والسيدات، كما توّج سموه الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات الفردية.

حضر مراسم الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وعدد من المسؤولين المحليين.