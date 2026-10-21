أحمد بالهول الفلاسي يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، رامون سوزارا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي، والوفد المرافق له في مقر اللجنة بدبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب في المجالين الرياضي والأولمبي.

وحضر اللقاء فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وعبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، ونائباه أسامة قرقاش وجمال المطروشي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وعبدالعزيز إبراهيم السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية وأمين عام اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أبرز مستجدات الساحة الرياضية، واستعرضا مشاركات الإمارات الأخيرة في المحافل الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، التي حققت فيها الإمارات المركز الثالث عشر آسيوياً والثاني عربياً، مسجلةً أفضل ترتيب في تاريخ مشاركاتها بالدورة، إلى جانب إحراز أكبر عدد من الميداليات الذهبية في سجل مشاركاتها بالحدث.

كما بحث الجانبان فرص فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، في ضوء مكانة دولة الإمارات بوصفها إحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، وما تتمتع به من إمكانات كبيرة وبنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية وتنظيمها بنجاح وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أعرب رامون سوزارا عن اعتزازه بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أنها شريك فاعل للمؤسسات والجهات الرياضية الدولية، ووجهة مفضلة لاستضافة البطولات الكبرى التي تتطلب معايير تنظيمية دقيقة، مشيداً بما توليه الإمارات من اهتمام بأدق التفاصيل، وحرصها على تسخير الإمكانات لإنجاح الأحداث الرياضية الكبرى وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانتها.