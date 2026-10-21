«أبطال الإمارات» تواصل التحديات في بارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»

يخوض 13 رياضياً من أبطال الإمارات، غداً الخميس، منافسات أربع رياضات ضمن النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، تشمل ألعاب القوى ورفعات القوة والدراجات والرماية، وسط تطلعات بإضافة ميداليات جديدة إلى حصيلة المنتخب، وتعزيز حضوره على منصات التتويج.

يملك أبطال الإمارات في رصيدهم حتى الآن أربع ميداليات ملونة، بواقع فضية وثلاث برونزيات، تحققت في منافسات ألعاب القوى والدراجات، ضمن الدورة التي تشهد مشاركة نحو 2700 رياضي من 45 دولة، يتنافسون في 18 رياضة، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

جاءت الميدالية الفضية عن طريق مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة للسيدات لفئة F40، بعدما سجلت 8.03 أمتار، فيما حصد محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأضاف أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33، محققاً أفضل رقم شخصي بمسافة 9.76 أمتار، بينما أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال.

تتجه الأنظار في ألعاب القوى إلى أربعة نهائيات، إذ يخوض أحمد الحوسني نهائي رمي الرمح لفئة F33/34، ويشارك محمد الكعبي في نهائي دفع الجلة لفئة F36، فيما تعود مريم الزيودي للمنافسة في نهائي رمي القرص لفئة F40، وتخوض نورة الكتبي وذكرى الكعبي نهائي دفع الجلة لفئة F32.

وفي رفعات القوة يشارك عبدالله النقبي في نهائي فئة وزن 107 كجم، فيما يخوض أحمد البلوشي نهائي فئة فوق 107 كجم، وسط تطلعات بتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات، أما في الدراجات فيخوض حسين المازم نهائي سباق الطريق للرجال لفئة H1-3، ساعياً إلى إضافة إنجاز جديد إلى رصيد المنتخب.

وفي الرماية يخوض ياسر الدرعي تصفيات مسابقة المسدس لمسافة 50 متراً لفئة SH1، فيما يشارك سيف النعيمي في تصفيات البندقية لمسافة 50 متراً من الوضع الراقد لفئة SH1، كما يشارك سعيد البلوشي وسيف الظاهري وعبدالله الأحبابي في تصفيات البندقية لمسافة 50 متراً من الوضع الراقد لفئة SH2، على أن تقام النهائيات في اليوم نفسه في حال التأهل.

شهدت منافسات الثلاثاء اقتراب عبدالله البلوشي من حصد ميدالية جديدة للإمارات في الدراجات، بعدما حل رابعاً في نهائي سباق ضد الساعة للرجال لفئة C1-5، بزمن 26:55.51 دقيقة، فيما جاء زميله أحمد البدواوي تاسعاً بين 24 مشاركاً، كما احتل حسين المازم المركز الثامن في نهائي سباق ضد الساعة لفئة H1-5، بزمن 29:47.34 دقيقة، بينما جاءت سلامة الخاطري في المركز السابع ضمن فئة C1-5 للسيدات.

وفي ألعاب القوى شاركت أنصاف النعيمي في نهائي دفع الجلة لفئة F34، وأنهت المنافسات في المركز الخامس، أما في رفعات القوة فشارك منصور القصاب في نهائي فئة وزن 80 كجم، وخاضت هيفاء النقبي وعائشة المطيوعي نهائي فئة وزن 67 كجم، فيما حل محمد خميس خلف سادساً في نهائي فئة وزن 88 كجم، الذي شهد تحطيم الصيني يان بانبان الرقم القياسي للألعاب الآسيوية بعدما سجل 244 كجم، كما خاض فهد محمد نهائي فئة وزن97 كجم.