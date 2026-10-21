الإمارات تبحث استضافة بطولات آسيوية للكرة الطائرة

بحث عبد الله جمعة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، مع رامون سوزارا، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، آفاق التعاون المشترك وإمكانية استضافة الإمارات عدداً من البطولات الآسيوية للرجال والسيدات خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد ضمن برنامج زيارة سوزارا إلى الدولة، التي تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

حضر الاجتماع عبد العزيز السلمان، الأمين العام للاتحاد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وأسامة قرقاش، نائب رئيس الاتحاد، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع وزير الرياضة والمجالس الرياضية، إلى جانب زيارة عدد من المنشآت والمرافق الرياضية بالدولة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، برئاسة الدرمكي، قد اعتمد خلال اجتماعه الخامس، الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية في دبي، التعديلات الجديدة على النظام الأساسي، وفق توصيات اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية للتصديق عليها.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات لاستضافة البطولة العربية الحادية والثلاثين لمنتخبات الرجال للكرة الطائرة الشاطئية المقررة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري على شاطئ البطين في أبوظبي، بالتعاون مع شركة مبادلة وبلدية أبوظبي.

كما أقر المجلس تحسينات جديدة على النظام الإلكتروني للاتحاد، بهدف تسريع إنجاز معاملات الأندية وتحديث قوائمها، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية لإدارة البطولات الخاصة، وإطلاق منصة مخصصة للأكاديميات الرياضية، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويرتقي بالخدمات المقدمة للأندية والأكاديميات.