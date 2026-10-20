أجندة حافلة بأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الرياضية بدبي في نوفمبر



كشف جدول فعاليات دبي عن برنامج شهر نوفمبر الحافل بأنشطة اللياقة البدنية والصحية والفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، الذي يجمع سكان الإمارة وزوارها ضمن أنشطة مجتمعية ورياضية تُقام في مختلف أنحاء الإمارة، وتشمل ركوب الدراجات، وسباقات الجري والتجديف والترايثلون، وأنشطة اللياقة الجماعية واليوغا. ويوفر نوفمبر في دبي خيارات واسعة ومتنوعة من التجارب الممتعة، إلى جانب باقة من الفعاليات الرياضية الحية والأنشطة الحماسية.



تحدي دبي للياقة

تنطلق الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، من 31 أكتوبر الجاري حتى 29 نوفمبر المقبل، داعية السكان والزوار إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ويتضمن البرنامج جلسات لياقة بدنية مجانية وفعاليات رياضية وأنشطة مجتمعية متنوعة تقام في مختلف أنحاء الإمارة وتناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية. وتشمل أبرز فعاليات هذا العام أنشطة جماعية مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري، وتحدي دبي للتجديف، ودبي يوغا.



تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد»

تنطلق هذه الفعالية المجانية ضمن تحدي دبي للياقة في الأول من نوفمبر المقبل، وتستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث تتيح لهم الاختيار بين المسار العائلي عبر وسط مدينة دبي بطول 4 كلم مروراً ببرج خليفة، أو مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم.



تحدي دبي للتجديف

يتضمن التحدي يومين «7 و 8 نوفمبر المقبل» من الأنشطة المائية المجانية في سد حتّا، بما فيها جلسات التدريب على التجديف وقوفاً للبالغين وأفراد العائلة بإشراف مدربين، وتحدياتٍ جماعية، وتجارب التجديف بقوارب الكاياك الفردية والمزدوجة، إضافة إلى جلسات اليوغا على ألواح التجديف عند الغروب للمسةٍ من الاسترخاء وسط المشاهد الجبلية الخلابة.



تحدي دبي للجري

ينطلق تحدي دبي للجري 22 نوفمبر المقبل على شارع الشيخ زايد ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة بمشاركة مجموعة من محبي النشاط والرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يتيح لهم الجري على مسارات بطول 5 كلم أو 10 كلم، والاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم الإمارة.



دبي يوغا من إم هيرو

تختتم فعاليات تحدي دبي للياقة يوم 29 نوفمبر المقبل، بجلسة يوغا مجانية عند غروب الشمس بإشراف مدربين متخصصين، تتيح لسكان دبي وزوارها من جميع المستويات المشاركة في أنشطة صحية، مع مناطق مخصصة لاستقبال مختلف المشاركين، ويُشترط التسجيل المسبق.



فريق دبي لكرة السلة

يواصل فريق دبي لكرة السلة حتى 16 أبريل 2027، مشاركته في منافسات موسم 2026–2027 ضمن بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الأدرياتيكي، حيث يخوض مباريات قوية وحماسية أمام نخبة من الأندية الأوروبية العريقة، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأولمبياكوس وفنربخشة.



تحدي الوحول

ينطلق التحدي من 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل، ويقوم على الخوض في الوحول وتجاوز العديد من العوائق المصممة لاختبار مستوى القوة البدنية للمشاركين وقدرتهم على التحمل والعمل الجماعي. ويتضمن التحدي مسارين بطول 5 كلم و15 كلم، بالإضافة إلى سباق كيدز باي سبارتان المخصص للأطفال، والذي يضم مسارات عوائق بأطوال 1 كلم و1.5 كلم و3 كلم.



سباق حديقة مشرف للجري

يجوب السباق في الأول من نوفمبر المقبل، طرقاً محاطة بالأشجار والطبيعة الخضراء، ويُقام في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة، ويضم مسارات بأطوال 3 كلم و5 كلم و10 كلم و21.1 كلم، يتيح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة الاستمتاع بالمناظر الخلابة في واحدة من أكبر حدائق دبي.



سباق سكيتشرز برفورمانس الليلي 2

هو السباق الثاني ضمن سلسلة سباقات سكيتشرز برفورمانس الليلية الخمسة التي تُقام على جسر الميدان، ينطلق 4 نوفمبر المقبل ويضم مسارات بأطوال 3 كلم و5 كلم و10 كلم، ويتيح للمشاركين الجري على جسر الميدان المضاء وسط إطلالات مميزة على معالم دبي المعمارية المتلألئة ليلاً، والحصول على قميص وميدالية عند اجتياز خط النهاية.



رالي دبي الصحراوي «باها»

يعود رالي دبي الصحراوي «باها»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم رالي دبي الدولي، خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر المقبل، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ليقدم منافسات حماسية ومسارات بتصاميم جديدة، مواصلاً بذلك تقليداً عريقاً في رياضة السيارات يعود تاريخه إلى عام 1979.



بطولة أوشن مان للسباحة في المياه المفتوحة

تجمع البطولة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، نخبة من السباحين المحترفين والهواة للمشاركة في ستة سباقات حماسية في المياه المفتوحة، بمسافات تتراوح بين 500 متر و10 كيلومترات. وتتضمن البطولة سباقات التتابع للفرق وفئات الشباب التي ترحب بالسباحين المتمرسين في سباقات التحمل والمبتدئين الراغبين في خوض تجربتهم الأولى في سباقات السرعة في المياه المفتوحة.



نصف ماراثون بلس 500 سيتي 2026

تدعو الدورة الثامنة من سباق نصف ماراثون بلس 500 سيتي في الـ 8 من نوفمبر المقبل، محبي الجري من مختلف المستويات إلى المشاركة في منافسات تمر عبر مركز دبي المالي العالمي. فيما تتوفر مسارات لمسافات متعددة تناسب كل مشارك، بأطوال 21 كلم و15 كلم و10 كلم و5 كلم. سواء أكان الهدف تحقيق أفضل أداء شخصي أم خوض تحدٍ جديد.



سباق «سيغنا» للجري واللياقة البدنية

تستضيف مدينة إكسبو دبي في الـ 8 من نوفمبر المقبل، فعالية مجانية للجري واللياقة البدنية ومناسبة لجميع أفراد العائلة، ضمن تحدي دبي للياقة. ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباقي الجري لمسافة 2.5 كلم و5 كلم، أو تجربة حصص اليوغا، أو التمارين عالية الكثافة، أو ركوب الدراجات الثابتة. ويُشترط التسجيل المسبق، مع توفر عدد محدود من الأماكن.



تراياثلون T100

تتيح منافسات تراياثلون T100 في دبي من 13 حتى 15 نوفمبر المقبل، للمشاركين خوض سباق لمسافة 100 كلم، يجمع بين السباحة لمسافة 2 كلم وركوب الدراجات لمسافة 80 كلم والجري لمسافة 18 كلم، أو اختيار السباق الأقصر لمسافة التراياثلون الأولمبية. وإلى جانب منافسات الهواة والمحترفين، يمكن للجمهور الاستمتاع بالموسيقى الحية وعربات الطعام بالقرب من خط النهاية.



بطولة دبي الحضرية للحواجز للناشئين

يستعرض الرياضيون الصغار في 14 نوفمبر المقبل، مهاراتهم في اجتياز الحواجز خلال بطولة دبي الحضرية للحواجز المخصصة للناشئين في نادي غرافيتي كاليستنكس بمنطقة القوز. ويمكن للعائلات مشاهدة وتشجيع الصغار وهم يختبرون سرعتهم ورشاقتهم وسط أجواءٍ تنافسية وحماسية.



تحدي «ذا وُم» 2026

يجمع تحدي «ذا وُم» في 14 نوفمبر المقبل، المشارِكات في فرق ثنائية ضمن فعالية للسيدات تحمل شعار معاً نحو القمة، وتضم تجربة للتجديف وقوفاً، وسباق جري يتخلله تحديات لتقوية العضلات بإشراف مدربين متخصصين، إلى جانب جلسة للتعافي تشمل حمام ثلج وتمارين التنفس.



مهرجان الروح العربية

يدعو هذا المهرجان، الممتد على مدار يومين «14 و15 نوفمبر» المقبل، المشاركين إلى تجديد نشاطهم من خلال التمارين البدنية واليقظة الذهنية والموسيقى والإبداع. ويقدم أكثر من 100 تجربة موزعة على 10 مناطق، تشمل حصص اللياقة البدنية والعلاجات الشاملة وورش العمل الإبداعية، إلى جانب المأكولات العضوية والأعمال الفنية والأنشطة العائلية.



سباق الوحدة للجري

يهدف سباق الوحدة للجري يوم 15 نوفمبر المقبل، إلى تعزيز قيم التنوع ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية، ويتضمن مساراً للمشي أو الجري بطول 3 كلم، إلى جانب سباقين بتوقيت محدد لمسافتي 5 كلم و10 كلم. ويمكن للمشاركين الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمأكولات في قرية السباق، فيما تُتاح المشاركة مجاناً لأصحاب الهمم ومرافقيهم.



سباق النيابة العامة للجري 2026

يُقام سباق النيابة العامة للجري يوم 15 نوفمبر المقبل وخلال فترة تحدي دبي للياقة، ويدعو أفراد المجتمع إلى المشاركة في سباق ينطلق خارج مبنى النيابة العامة في دبي، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.



منافسات «تيرف غيمز» دبي 2026

تتيح هذه المنافسات يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، للفرق المكونة من ستة أعضاء، ثلاثة رجال وثلاث سيدات، فرصة اختبار مهاراتهم التكتيكية والاستراتيجية والعمل الجماعي من خلال مجموعة من التمارين المكثفة «اليومية»، و«المتوسطة»، و«النخبة» لاستقبال المشاركين من مختلف مستويات اللياقة البدنية، فيما تضيف المأكولات والموسيقى الحية وأجنحة الأنشطة مزيداً من الحيوية إلى أجواء الحدث.



المرحلة الثالثة من تحدي «سبينس» دبي 92 للدراجات الهوائية

تتيح المرحلة الثالثة من تحدي «سبينس» 22 نوفمبر المقبل، للمشاركين تعزيز قدرتهم على التحمل استعداداً للتحدي الرئيسي الذي يمتد لمسافة 92 كلم، من خلال اختبار مسار بطول 65 كلم عبر المشهد الصحراوي في منطقة القدرة. وتوفر هذه الجولة لعشاق ركوب الدراجات فرصة لتحسين لياقتهم وقدرتهم على التحمل ضمن أجواءٍ جماعية حماسية.



بطولة الإمارات لرياضة الإنقاذ البحري 2026

تتيح البطولة للجمهور مشاهدة رجال الإنقاذ يوم 24 نوفمبر المقبل، وهم يستعرضون لياقتهم البدنية ومهاراتهم في الإنقاذ وقدرتهم على العمل الجماعي، من خلال تحديات تحاكي حالات الطوارئ الواقعية. ويختبر المشاركون ضمن فرق أو بشكل فردي، إمكاناتهم في مجال إنقاذ الأرواح وقدرتهم على الاستجابة تحت الظروف الصعبة.



تحدي «هايروكس» دبي

تجمع بطولة هايروكس يومي 27 و28 نوفمبر المقبل، بين الجري وتمارين اللياقة الوظيفية ضمن سباق يستقبل الرياضيين من مختلف مستويات القدرة البدنية. وتتضمن المنافسات 8 محطات للتمارين، تشمل دفع الزلاجات الرياضية وتمارين البيربي والتجديف ورمي الكرة على الحائط، في تحدٍ يختبر القوة والقدرة على التحمل.