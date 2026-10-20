مشاركون لـ «البيان»: سباقات قرى الإمارات للجري تعزز المشاركة المجتمعية

مها الشميلي - سهيل الدوسري

اختتمت في منطقة لهباب بإمارة دبي، الجولة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من المواطنين والمقيمين، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع.



«البيان» حرصت على تغطية الفعالية، ولقاء العديد من المشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، في فعالية رياضية تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتعريف بالمناطق الإماراتية وما تتميز به من مقومات طبيعية وتراثية.



وعبّر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في السباق، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لممارسة الرياضة في أجواء مجتمعية، والتعرف على مناطق الدولة والمشاركة في أنشطة تعزز الصحة والنشاط.



من جهته، قال عبد الله يوسف البلوشي، مدير الشؤون السياحية والثقافية في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنطلق سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري للسنة الثانية على التوالي، حيث تستضيف لهباب في دبي الجولة الثانية بعد انطلاق السلسلة الأسبوع الماضي من قدفع.



وأضاف: تأتي الفعالية لتسليط الضوء على التنوع الطبيعي والتراثي في قرى الإمارات، فبعد الأجواء البحرية والمزارع في قدفع، خاض المشاركون اليوم تجربة رياضية وسط الكثبان الرملية وأجواء الصحراء الأصيلة في لهباب، التي يزورها أكثر من 90% من المشاركين للمرة الأولى. وتشهد النسخة الحالية إقبالاً لافتاً، مع تجاوز عدد المتسابقين ألف مشارك، مقارنة بنحو 500 في كل سباق خلال النسخة الأولى.



من جانبها، أكدت المتسابقة ليلى آل علي، أن مشاركتها في السباق، جاءت لحرصها على ممارسة رياضة الجري، فهي بالنسبة لها ليست مجرد رياضة، بل أسلوب حياة يعزز الصحة الجسدية، ويمنح الراحة النفسية، ويساهم في زيادة الثقة بالنفس .

وأضافت: ما دفعني إلى ممارسة الجري هو حبي للتحدي ورغبتي في الحفاظ على صحتي وتحسين لياقتي البدنية. وآمل أن أكون قد وفّقت في إلهام الآخرين وتحفيزهم على ممارسة هذه الرياضة والاستفادة من فوائدها والاستمتاع بها.



وقالت صفية المازمي «مسؤول تمريض»: شاركت في السباق بهدف الاستمتاع بالفعاليات والتفاعل مع المشاركين في الفعالية، كذلك حرصت على مؤازرة أفراد عائلتي وتشجعيهم على المشاركة في الفعاليات القادمة.



يذكر أن، سلسلة الحدث تقام بتنظيم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتشمل 7 سباقات في سبع قرى على مستوى الدولة، وتختتم في 5 ديسمبر المقبل بإمارة أبوظبي، بهدف الجمع بين الرياضة واستكشاف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية.



وتتواصل منافسات السلسلة بإقامة الجولة الثالثة في وادي الحلو بالشارقة يوم 24 أكتوبر الجاري، تليها فلج المعلا في أم القيوين 31 أكتوبر، ثم مصفوت في عجمان 14 نوفمبر، والرمس في رأس الخيمة 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبر.