أبطال الإمارات يواصلون التحدي في «آيتشي–ناغويا 2026»

واصل «أبطال الإمارات» من فرسان الإرادة مشاركتهم في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، التي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة رياضيين من 45 دولة يتنافسون في 18 رياضة، وشهدت منافسات الاثنين تأهل عدد من لاعبي المنتخب إلى النهائيات، فيما توزعت النتائج بين مراكز متقدمة وخروج من الأدوار التأهيلية.

وتأهلت منى حسن إلى نهائي الرماية قبل أن تحل سابعة، فيما أنهت سلامة الخاطري سباق الدراجات في المركز الخامس، وحل أحمد البدواوي سادساً، وجاء منصور المرزوقي سادساً في رفعات القوة، بينما حقق عمير يونس الفوز في منافسات الريشة الطائرة.

وفي أبرز أحداث المنافسات، توج محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، البطل الأردني عمر قرادة بالميدالية الذهبية لمنافسات رفعات القوة للرجال في وزن تحت 49 كجم، ليمنح الأردن أول ذهبية عربية في الدورة.

وجاء التتويج خلال المنافسات التي استضافها مركز ناغويا للتجارة والصناعة، ليضيف قرادة إنجازاً جديداً إلى سجله، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث ميداليات ذهبية في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية.

وفي منافسات الرماية، تأهلت منى حسن إلى نهائي مسابقة البندقية الهوائية من وضع الوقوف لمسافة 10 أمتار لفئة SH2، بعدما سجلت 626 نقطة في التصفيات، قبل أن تنهي المنافسات في المركز السابع، فيما حل سعيد البلوشي عاشراً في التصفيات برصيد 623.2 نقطة.

وفي الدراجات، تأهلت سلامة الخاطري إلى نهائي سباق 1000 متر ضد الساعة لفئة C4-5 للسيدات، وأنهت السباق في المركز الخامس، كما بلغ أحمد البدواوي نهائي سباق الرجال للفئة ذاتها، وحل سادساً بزمن قدره دقيقة و10.875 ثوانٍ، فيما خرج عبدالله البلوشي من التصفيات بعدما حل تاسعاً.

وفي رفعات القوة، حل منصور المرزوقي سادساً في نهائي منافسات الرجال لوزن 49 كجم، فيما شارك محمد الدرمكي في نهائي وزن 54 كجم. وفي ألعاب القوى، حلت ذكرى الكعبي في المركز الرابع في نهائي رمي الصولجان لفئتي F32/F51، بمشاركة نورة الكتبي في المنافسات ذاتها.

وفي القوس والسهم، خسر أحمد النقبي أمام الكوري الجنوبي تاسونغ وون في تصفيات مسابقة القوس المركب للرجال، فيما خسر أحمد خليفة مباراتيه في تصفيات فردي الرجال لفئة BC3 في البوتشيا.

وفي الريشة الطائرة، حقق عمير يونس الفوز على الإندونيسي أجونج ويدود بنتيجة 2-1، فيما خسر جمال البدواوي أمام العراقي محمد المشعاني 0-2، وجاسم رمضان أمام الكوري كيم جيونغ بالنتيجة ذاتها، ضمن منافسات فردي الرجال. كما خسرت سهام الرشيدي أمام الصينية لي هونجيان 0-2 في فردي السيدات.

وفي تنس الطاولة، خسر ثاني الشحي أمام التايلاندي جلينبانتشيون بنتيجة 0-3 في ربع نهائي فردي الرجال للفئة الثالثة، فيما خسر يوسف الكعبي أمام سو جين سيان من الصين تايبيه 0-3 في تصفيات فردي الرجال للفئة العاشرة.

وعلى مستوى جدول الميداليات، تصدرت الصين الترتيب العام برصيد 62 ميدالية، بينها 26 ذهبية، منها 14 في منافسات السباحة، وجاءت اليابان في المركز الثاني برصيد 27 ميدالية ملونة، بينها 7 ذهبيات، تلتها أوزبكستان في المركز الثالث برصيد 23 ميدالية، من بينها 6 ذهبيات.

وعربياً، حصدت السعودية ميداليتين، إحداهما ذهبية في ألعاب القوى، فيما نال العراق ذهبية في رفعات القوة، والكويت برونزية في ألعاب القوى، إلى جانب ذهبية الأردن التي أحرزها عمر قرادة.

وتتواصل مشاركة أبطال الإمارات في ست رياضات، تشمل البوتشيا والريشة الطائرة وألعاب القوى ورفعات القوة والدراجات والرماية، حيث تخوض رئيسة الفلاسي منافسات فردي السيدات في البوتشيا، وتشارك سهام الرشيدي في فردي الريشة الطائرة، فيما يخوض عدد من لاعبي المنتخب نهائيات ألعاب القوى، يتقدمهم أحمد الحوسني وسارة الجنيبي ومريم الزيودي في دفع الجلة، وأحمد النواد ومحمد عثمان في سباق 100 متر، إلى جانب سالم الشحي في تصفيات سباق 100 متر.

كما تشهد رفعات القوة مشاركة موزة الزيودي وسيف الزعابي، فيما يخوض سلامة الخاطري وعبدالله البلوشي وأحمد البدواوي منافسات المطاردة الفردية للدراجات، وفي الرماية، يشارك ياسر الدرعي وفاطمة الكعبي في منافسات المسدس الهوائي، وحمد المنصوري وسيف النعيمي في منافسات البندقية لفئة SH1، فيما يخوض سعيد البلوشي وسيف الظاهري ومنى حسن منافسات البندقية لفئة SH2.