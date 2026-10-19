برعاية هزاع بن زايد.. اتحاد الرماية ينظم بطولتين دوليتين في العين بجوائز 500 ألف دولار

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أعلن اتحاد الإمارات للرماية تنظيم بطولتين دوليتين في منطقة العين خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضات الرماية بأسلحة الصيد «FITASC»، بمشاركة نخبة من الرماة ووفود من مختلف دول العالم.

وثمّن محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولتين، مؤكداً أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لاستضافة أبرز البطولات الرياضية، فيما باتت منطقة العين محطة بارزة لاستضافة منافسات الرماية الدولية.

وأوضح أن البطولة الأولى، بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر في نادي العين للرماية، فيما تستضيف منطقة العين بطولة العين الصحراوية لـ«السبورتينغ» خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر في نادي شركة أكيلا القابضة.

وأشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية للبطولتين يبلغ 500 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزة مخصصة للرماة العرب، بما يعزز مستوى المنافسة بين نخبة الرماة عالمياً، ويؤكد المكانة المتقدمة للبطولتين، امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الماضية.

وقال النيادي: الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في البطولتين منذ الإعلان عن استضافتهما في منطقة العين يعكس الثقة العالمية بالإمكانات التنظيمية لدولة الإمارات، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومنشآت رياضية حديثة، وجودة في التنظيم والاستضافة، إلى جانب القيمة الكبيرة للجوائز المالية.

وأشاد بدور الشركاء الاستراتيجيين في دعم استضافة الحدث، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الاتحاد وشركائه أسهم في تعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات على خريطة استضافة بطولات الرماية والفعاليات الرياضية المتخصصة.

وأوضح أن اللجان المنظمة تواصل تنفيذ الترتيبات التشغيلية الخاصة بالبطولتين، بما يشمل استقبال الوفود، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمشاركين، وتنظيم التدريبات، بما يضمن نجاح الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يدعم جهود الاتحاد في تطوير رياضة الرماية وإعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأضاف أن استضافة منطقة العين للبطولتين تعكس مكانتها المتنامية مركزاً رياضياً وسياحياً بارزاً، وتجسد ثقة الاتحادات الدولية بقدرات دولة الإمارات التنظيمية وبنيتها التحتية المتقدمة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نسخة جديدة ناجحة تلبي تطلعات جميع المشاركين من مختلف أنحاء العالم.