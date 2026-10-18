بني ياس والشارقة للدفاع عن النفس يحسمان ألقاب الموسم في ختام بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

اختتمت منافسات النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي، بتتويج نادي بني ياس بطلاً لفئة «البدلة» للمرة الثانية على التوالي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً لفئة «دون البدلة» للمرة الثالثة توالياً، في ختام موسم شهد مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات ومختلف الفئات العمرية.

وشهدت الجولة الثامنة والأخيرة منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، وسط حضور جماهيري كبير، عكس المكانة التي رسختها البطولة على أجندة الجوجيتسو المحلية، ودورها في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز مشاركة الأسرة في دعم اللاعبين.

وامتدت البطولة على مدار ثماني جولات أقيمت في مختلف إمارات الدولة، بواقع خمس جولات لفئة «البدلة» وثلاث لفئة «بدون البدلة»، بما وفر للأندية والأكاديميات فرصاً متواصلة للمنافسة وتطوير مستويات لاعبيها، فيما حُسمت ألقاب الموسم وفق مجموع النقاط المحققة خلال جميع الجولات.

وفي الترتيب العام لفئة «البدلة»، حافظ نادي بني ياس على لقب البطولة، فيما جاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، وأكاديمية بالمز الرياضية ثالثا. وفي فئة «بدون البدلة»، توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب للموسم الثالث على التوالي، فيما حلت أكاديمية أدما ثانياً، وبالمز الرياضية ثالثاً.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المنافسة التي شهدتها البطولة تعكس التطور المتواصل في المستويات الفنية للأندية والأكاديميات، مشيراً إلى أن نظام تجميع النقاط على مدار الموسم يعزز الاستمرارية ويرسخ معايير التنافس.

وقال الظاهري: المحافظة على الصدارة تتطلب عملاً فنياً متواصلاً وقدرة على التعامل مع تحديات كل جولة، لافتاً إلى أن البطولة أسهمت في تقارب مستويات الأندية والأكاديميات ورفع كفاءة اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، بما يعكس جهود الأجهزة الفنية في الإعداد والتطوير.

وأضاف الظاهري، أن الاتحاد يهنئ نادي بني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على تتويجهما، ويثمن المستويات التي قدمتها جميع الأندية والأكاديميات، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الإعداد الفني والاستفادة من مخرجات البطولة لتقييم الأداء وتعزيز تطور اللاعبين في المواسم المقبلة.

من جانبه، أعرب سالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، عن اعتزازه بتتويج النادي بلقب فئة «البدلة» للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن الإنجاز ثمرة العمل الجماعي للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين، والالتزام بالحفاظ على المستوى التنافسي طوال الموسم.

وقال الكثيري: الفريق أثبت قدرته على المحافظة على مستواه في مواجهة منافسة قوية، مشيراً إلى أن اللقب يمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز حضور النادي في البطولات المحلية، إلى جانب إعداد لاعبين قادرين على تحقيق الإنجازات ورفد المنتخبات الوطنية.

وأشاد الكثيري بالدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، مؤكداً أن رعاية سموه تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التطور التي يشهدها النادي في مختلف الألعاب الرياضية.

من جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن تتويج النادي بلقب فئة «بدون البدلة» للمرة الثالثة على التوالي يمثل إنجازاً يعكس نجاح العمل المؤسسي والخطط الفنية التي ينتهجها النادي لبناء فرق قادرة على المنافسة والمحافظة على الصدارة.

وأهدى الجروان الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لدعم سموه المتواصل للرياضة والرياضيين، كما ثمن دعم مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس المجلس، وسعادة محمد عبيد الحصان، الأمين العام، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى البطولات.

وأشار الجروان ، إلى أن الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية يؤكد أن إنجازات النادي ثمرة عمل مؤسسي متكامل، لافتاً إلى أن المحافظة على القمة تمثل تحدياً مستمراً، وأن النادي بدأ بالفعل الاستعداد للموسم المقبل سعياً لمواصلة التفوق.

كما أشاد بجهود إدارة النادي والأجهزة الفنية في توفير بيئة داعمة للفرق الرياضية، مثمناً دور أسر اللاعبين في دعم أبنائهم، وما أظهره اللاعبون من انضباط وروح رياضية ومستويات فنية متميزة، بما يجسد حرص النادي على إعداد أبطال يجمعون بين التفوق الرياضي والقيم المجتمعية.