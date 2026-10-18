ختام منافسات الرجال والسيدات ببطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد

اختُتمت مساء أمس على صالة هيلي للتزلج بمنطقة العين منافسات الرجال والسيدات ضمن فئات الهواة المحلية والدولية، وفئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا”، في النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، بمشاركة 530 لاعباً ولاعبة يمثلون 53 فريقاً.

أقيمت خلال البطولة 102 مباراة على مدار 81 ساعة من المنافسات، قبل أن يتوج الشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان الفرق الفائزة، بحضور عدد من مسؤولي نادي أبوظبي للألعاب الشتوية.

وفي منافسات السيدات، توج فريق مسقط باللقب بعد فوزه على أبوظبي ستورمز بنتيجة 4-1، فيما حل فريق الظبي في المركز الثالث. وفي منافسات الرجال لفئة المستوى «بي»، أحرز فريق «خنجر» المركز الأول بفوزه على فريق بدونس بنتيجة 6-3، وجاء فريق مجان في المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال المحلية، توج فريق أبوظبي ستورمز باللقب إثر فوزه على دبي غولدن غوست بنتيجة 5-4، فيما نال فريق العين ذيبز المركز الثالث.

وفي منافسات فئة «مينا» للرجال، حصد فريق خنجر اللقب بعد فوزه على فريق نوماد بركلات الترجيح 1-0، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.

وأكد يحيى الجنيبي، مدير إدارة النشاط الرياضي بنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن منافسات المحترفين الدوليين ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق، مشيراً إلى أن البطولة تجسد أهمية استضافة المنافسات المحلية والدولية، وتعزز فرص الاحتكاك الفني وتبادل الخبرات بين الفرق، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات.