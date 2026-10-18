الإسباني سيرخيو مارتين بطلاً لسباق «أكوامان» للسباحة في دبي

كليثم مراد البلوشي

تُوّج السباح الإسباني سيرخيو مارتين بطلاً لسباق «أكوامان دبي» للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، بعد أن أنهى المنافسة في ساعتين و45 دقيقة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من السباق الذي شهد مشاركة أكثر من 350 سباحاً من مختلف أنحاء العالم.

وأكد مارتين أن ما جذبه إلى المشاركة هو اختلاف سباقات المياه المفتوحة عن سباقات المسابح التي اعتاد خوضها، والتي تتراوح مسافاتها بين 50 و100 متر، كما أنه كان يتدرب أسبوعياً في البحر، وأشار إلى أن تشنجات الساقين شكّلت أبرز التحديات التي واجهته خلال المنافسة، لكنه واصل السباحة حتى خط النهاية.

وأوضح مارتين أنه كان عضواً سابقاً في فريق السباحة الإسباني، وقد مارس السباحة التنافسية منذ سن العاشرة، قبل أن انتقل إلى دبي في أغسطس هذا العام للعمل.

وتضمّن سباق «أكوامان دبي» مسافات مختلفة؛ شملت 10 كيلومترات و5 كيلومترات وكيلومترين، إلى جانب سباق مخصص للأطفال لمسافة 500 متر، بمشاركة سباحين من مختلف أنحاء العالم، ونُظّمت المنافسات من قبل «بلاتون»، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة الشرطة، إلى جانب عدد من الرعاة.

وفي منافسات مسافة 5 كيلومترات، فاز السباح سعيد آل علي، من نادي الفجيرة للفنون القتالية، محققاً زمناً قدره ساعة و10 دقائق و28 ثانية، وأوضح أنه استعد للسباق من خلال التدريبات الصباحية والمسائية، مشيراً إلى أن أشعة الشمس خلال رحلة العودة كانت من أبرز التحديات التي واجهته خلال السباق. وأهدى إنجازه إلى المتدربين الذين ساندوه خلال فترة الإعداد، مؤكداً أنهم تجاوزوا الصعوبات معاً.

من جانبها، أعربت السباحة جود تارازي عن فخرها بكونها أول امرأة تجتاز مسافة 5 كيلومترات في السباق، موضحة أن مواصلة السباحة حتى خط النهاية شكّلت التحدي الأكبر بالنسبة إليها، لا سيما أنها لم تشارك في سباقات المياه المفتوحة منذ خمس سنوات، وأضافت أنها تدربت لمدة ثلاثة أشهر مع مدربها توم واكر، الذي دعمها طوال فترة الاستعداد والمنافسة، رغم توقعهما ارتفاع حرارة المياه يوم السباق.

من جانبها، أعربت السباحة جود تارازي عن فخرها بكونها أول امرأة تجتاز مسافة 5 كيلومترات في السباق، موضحة أن مواصلة السباحة حتى خط النهاية شكّلت التحدي الأكبر بالنسبة إليها، لا سيما أنها لم تشارك في سباقات المياه المفتوحة منذ خمس سنوات، وأضافت أنها تدربت لمدة ثلاثة أشهر مع مدربها توم واكر، الذي دعمها طوال فترة الاستعداد والمنافسة، رغم توقعهما ارتفاع حرارة المياه يوم السباق.