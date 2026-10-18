افتتاح مبهر لبارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026» بمشاركة بعثة الإمارات

محمد الهاملي: أجواء إيجابية وطموحات كبيرة لأبطال الإمارات



افتُتحت، اليوم الأحد، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، بحفل مبهر على ملعب مدينة ناغويا ميزوهو الرياضي، جمع بين الرياضة والفنون والثقافة اليابانية، واحتفى بإرادة الرياضيين وقدراتهم، تحت شعار «وابي – نحن أفراد جميلون»، المستلهم من الروح الجمالية اليابانية المتجذرة في ثقافة حفل الشاي بمحافظة آيتشي.



شهد الحفل حضور إمبراطور اليابان ناروهيتو، وولي العهد الأمير فوميهيتو، وولي العهد الأميرة كيكو، إلى جانب أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من كبار المسؤولين، في افتتاح استثنائي استمر نحو ساعتين، إيذاناً بانطلاق منافسات الحدث القاري.



وشهدت مراسم الافتتاح حضور وفد الإمارات برئاسة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، إلى جانب ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة ومدير البعثة الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وحملت البطلة ذكره أحمد الكعبي علم دولة الإمارات في طابور العرض، الذي شهد مشاركة وفود 45 دولة ومنطقة، فيما يضم الوفد الإماراتي 43 لاعباً ولاعبة، بواقع 30 لاعباً و13 لاعبة، يتنافسون في ثماني رياضات هي ألعاب القوى، ورفعات القوة، والرماية، والدراجات، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، والبوتشيا، والقوس والسهم، بطموحات مواصلة الإنجازات وتعزيز الحضور على منصات التتويج القارية.



تضمنت فقرات الاحتفال شخصيات وعناصر فنية مستوحاة من الطبيعة والتراث المحلي، فيما جرى تقديم الرياضات الثماني عشرة المدرجة في الدورة باستخدام الرموز التصويرية الرسمية، تحت مفهوم «لنتناغم كقلب واحد»، في رسالة تعكس وحدة المشاركين رغم اختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم.



شهدت المراسم رفع العلم الياباني، ثم انطلاق طابور عرض الوفود، فيما حظيت بعثة اليابان، آخر الوفود المشاركة في العرض، باستقبال جماهيري لافت، واختُتم بإيقاد شعلة الدورة، باستخدام مرجل مصنوع من طين مستمد من ثلاث مناطق يابانية تشتهر بصناعة الفخار، هي سيتو وتوكو نامي وسانشو، لتعلن بعدها الانطلاقة الرسمية للمنافسات.



من جانبه، أشاد محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس الوفد، بحفل الافتتاح، وما شهده من حضور جماهيري كبير وأجواء إيجابية عكست مكانة الحدث وأهمية الرياضات البارالمبية في القارة الآسيوية.



وأكد الهاملي أن المشاركة الإماراتية في الدورة تمثل تحدياً جديداً لأبطال الدولة، في ظل قوة المنافسة وتنوع الرياضات، معرباً عن تطلعه إلى أن يقدم اللاعبون مستويات تعكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وتترجم حجم الدعم الذي تحظى به من القيادة. وقال: «نأمل أن نكون عند حسن ظن القيادة، وأن تتواصل إنجازات رياضات أصحاب الهمم، بما يواكب حجم الدعم الكبير الذي تحظى به».



وأضاف الهاملي: أن سقف الطموحات كبير خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من مسؤوليات اللجنة في مواصلة العمل والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نتائج أفضل في المحافل الإقليمية والدولية.



أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن إرث الحركة البارالمبية اليابانية لن يُكتب في المنشآت الرياضية وجداول الميداليات فحسب، بل ستصنعه إنجازات الرياضيين وقصصهم الملهمة.



ودعا العصيمي الرياضيين إلى صناعة الذكريات وكتابة التاريخ، والأهم إلهام التغيير، مؤكداً أن انطلاق الدورة يمثل بداية فصل جديد في مسيرة الرياضة البارالمبية، وأن ما يقدمه الأبطال داخل المنافسات وخارجها قادر على ترك أثر يتجاوز حدود الملاعب.

وتؤكد الرسالة الجامعة لـ «آيتشي–ناغويا 2026» أن إرث الدورة لا يقتصر على النتائج والميداليات، بل يمتد إلى تعزيز إمكانية الوصول والدمج المجتمعي وتطوير الرياضات البارالمبية في آسيا، بما يدعم مشاركة أصحاب الهمم ويترك أثراً مستداماً في المجتمعات.



تخوض منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم، غداً الاثنين، منافسات جديدة ضمن الدورة عبر ثماني رياضات، تشمل ألعاب القوى، ورفعات القوة، والقوس والسهم، والدراجات، والرماية، والبوتشيا، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، في يوم حافل بالمشاركات التي تجمع بين التصفيات والأدوار الإقصائية والنهائيات.



وتبدأ المنافسات في الدراجات، حيث تخوض سلامة الخاطري تصفيات سباق 1000 متر ضد الساعة لفئة C4-5 للسيدات، فيما يشارك أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي في تصفيات فئة الرجال صباحاً، على أن تقام النهائيات في اليوم نفسه في حال التأهل.

وفي رفعات القوة، ينافس منصور المرزوقي في نهائي وزن 49 كجم، يليه محمد الدرمكي في نهائي وزن 54 كجم، وفي ألعاب القوى، تتنافس نورة الكتبي وذكرى الكعبي في نهائي رمي الصولجان لفئتي F32/F51.



وفي القوس والسهم، يخوض أحمد النقبي تصفيات مسابقة القوس المركب للرجال، فيما يشارك سعيد البلوشي ومنى حسن في تصفيات مسابقة البندقية الهوائية وقوفاً لمسافة 10 أمتار لفئة SH2، على أن يخوضا النهائي في حال التأهل.



وفي البوتشيا، يخوض خليفة أحمد جولتين في تصفيات فردي الرجال لفئة BC3، بينما يشارك يوسف الكعبي في تصفيات فردي الرجال للفئة العاشرة في تنس الطاولة، ويخوض ثاني الشحي ربع نهائي فردي الرجال للفئة الثالثة.



وتشهد الريشة الطائرة مشاركة جاسم رمضان مراد وعمير يونس وجمال البدواوي في منافسات الفردي، إلى جانب مشاركة البدواوي ويونس في زوجي الرجال، فيما تخوض سهام الرشيدي منافسات فردي السيدات، ضمن برنامج حافل بالمواجهات في مستهل مشوار أبطال الإمارات بالدورة.