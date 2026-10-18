الأهلي المصري يُكمل أضلاع المربع الذهبي لـ «دولية شباب الأهلي للسلة»

أكمل الأهلي المصري أضلاع المربع الذهبي لبطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على الوصل بنتيجة 87-52، في المباراة التي جمعتهما بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، ليضرب موعداً مع الرياضي اللبناني الأحد في مواجهة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة الثانية.

وتُقام البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وحسم الأهلي المصري والرياضي اللبناني بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، بعدما سبقهما الأنطوني بعبدا اللبناني وشباب الأهلي دبي، مستضيف البطولة، عن المجموعة الأولى، ويلتقي الفريقان الأحد أيضاً لحسم صدارة مجموعتهما، على أن تتحدد مواجهتا الدور نصف النهائي مع ختام مباريات دور المجموعات.

وفرض الأهلي المصري أفضليته منذ البداية، مستفيداً من الأداء الجماعي والقوة الدفاعية تحت السلة، ليحسم الربع الأول بنتيجة 29-14، رغم محاولات الوصل لمجاراة منافسه. وواصل الفريق المصري تفوقه في الربع الثاني، موسعاً الفارق إلى 28 نقطة، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 58-30، بفضل تألق إيهاب أمين وعصام تامر، فيما برز أنطوان سكوت في صفوف الوصل.

واستمرت السيطرة الأهلاوية في الربع الثالث، مع تنوع الحلول الهجومية ومساهمة 11 لاعباً في التسجيل، بينما حاول الوصل تقليص الفارق عبر سكوت وجاميل هاغينز، لكن الأهلي حافظ على تقدمه وأنهى المباراة لمصلحته بفارق 35 نقطة.

وتصدر عصام تامر قائمة مسجلي الأهلي برصيد 17 نقطة و7 متابعات، وأضاف إيهاب أمين 14 نقطة، وأحمد خلف 10 نقاط. وفي صفوف الوصل، سجل أنطوان سكوت 25 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وأضاف جمال هاغينز 16 نقطة، ومحمدو مصطفى باه 14 نقطة.

ونال عصام تامر جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من محمود رشاد، مراقب الحكام في اتحاد الإمارات لكرة السلة.

وأدار المباراة اللبناني زياد طنوس، والإماراتيان حمزة عباس وحسن حاجي.