الرياضي يتأهل إلى مربع دولية شباب الأهلي للسلة بالفوز على أنغاس





حقق النادي الرياضي اللبناني فوزه الثاني على التوالي في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بتغلبه على أنغاس الفلبيني بنتيجة 110-90، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليضرب موعداً مع الأهلي المصري غداً الأحد في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة المجموعة.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 30-28 و60-50 و89-74، في البطولة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وشهد الربع الأول بداية قوية من الرياضي الذي تقدم 17-8، قبل أن يعود الفريق الفلبيني تدريجياً ويدرك التعادل 28-28، مستفيداً من محاولاته الهجومية، إلا أن بيرين بيوفورد منح الفريق اللبناني التقدم مع نهاية الفترة بنتيجة 30-28.

وفي الربع الثاني، تعرض لاعب أنغاس كلينتوني إيرلي للطرد بعد حصوله على الخطأ التقني الثاني، رغم تسجيله 12 نقطة في الفترة الأولى. ونجح الفريق الفلبيني رغم ذلك في التقدم 38-35، قبل أن يستعيد الرياضي زمام المبادرة، وينهي الشوط الأول متقدماً 60-50.

وفرض الفريق اللبناني أفضليته خلال الربع الثالث، رغم محاولات أنغاس تقليص الفارق عبر زاك لوفتون وخالد بوكيشو، فيما قاد بيرين بيوفورد ودونافان ويليامز الهجوم اللبناني، ليوسع الرياضي الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة 89-74.

وفي الربع الأخير، واصل الرياضي تفوقه حتى حسم اللقاء بفارق 20 نقطة، بنتيجة 110-90، ليحقق انتصاره الثاني توالياً ويستعد لمواجهة الأهلي المصري في لقاء تحديد صدارة المجموعة الثانية.

وتصدر دونافان ويليامز قائمة مسجلي الرياضي برصيد 32 نقطة، مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف بيرين بيوفورد 25 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما سجل هايك غيوكجيان 11 نقطة و6 متابعات، وإسماعيل أحمد 10 نقاط.

وفي صفوف أنغاس، تألق زاك لوفتون بتسجيل 31 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف خالد بوكيشو 23 نقطة و8 متابعات.

ونال بيرين بيوفورد جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي سلّمها له خيام عبدالعزيز فلكناز، عضو شركة الألعاب الجماعية والفردية ومشرف كرة السلة في نادي الوصل.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم ضم اليمني طه الحاشدي والسوري وسام زين والمصري وائل إبراهيم.