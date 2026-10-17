84 لاعباً ولاعبة في انطلاق البطولات الشهرية للمواطنين لاتحاد الغولف

ينظم اتحاد الإمارات للغولف، الأحد، البطولة الشهرية الأولى للمواطنين ضمن أجندة موسمه الرياضي 2026-2027، والتي يستضيفها نادي أبوظبي للغولف، بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونخبة من الرعيل الأول للعبة الذين أسهموا في مسيرة تطور اللعبة في الدولة.

وتأتي البطولة في إطار البرنامج السنوي لاتحاد الإمارات للغولف، وتحمل البطولة أهمية خاصة كونها باكورة البطولات الشهرية للموسم الرياضي 2026-2027، وتشكل انطلاقة عملية لبرنامج الاتحاد الهادف إلى توفير فرص تنافسية منتظمة للاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار والمستويات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم الفنية وتطوير مهاراتهم، كما تتيح البطولة فرصة للتعرف إلى المواهب الواعدة وتشجيعها، وتعزز التواصل بين الأجيال الجديدة ورواد اللعبة ، والاستفادة من خبرات الرواد الذين كانت لهم بصمات بارزة في تأسيس مسيرة الغولف الإماراتي وتطورها، في صورة تعكس تطور الغولف في الإمارات والحرص على الحفاظ على مكتسباته والبناء عليها خلال الموسم الجديد.

وأكد اللواء الركن طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن تنظيم البطولة الشهرية الأولى للمواطنين للموسم الجديد يعكس حرص الاتحاد على مواصلة تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيراً إلى أن هذه البطولات تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم.

وقال الهاشمي: «نحرص من خلال برنامج البطولات الشهرية للمواطنين على توفير بيئة تنافسية تجمع مختلف الفئات العمرية، وتمنح اللاعبين فرصاً مستمرة لتطوير مستوياتهم، كما نعتز بمشاركة رواد اللعبة وأصحاب الخبرة، الذين يمثلون جزءاً مهماً من تاريخ الغولف في الإمارات، ويشكل تواصلهم مع الأجيال الجديدة قيمة مضافة لمسيرة اللعبة».

وثمّن رئيس الاتحاد استضافة نادي أبوظبي للغولف للبطولة، مؤكداً أهمية التعاون مع الأندية والشركاء في إنجاح برامج الاتحاد وتحقيق أهدافه الرامية إلى الارتقاء بالغولف الإماراتي، وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي.