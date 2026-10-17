23 ميدالية لأبوظبي للرياضات المائية في دولية العين للسباحة

حقق سباحو نادي أبوظبي للرياضات المائية إنجازاً لافتاً في منافسات الفترة الصباحية من اليوم الثاني لبطولة العين الدولية للسباحة، بحصدهم 23 ميدالية ملونة، رسمت لوحة من التميز الفني والبدني، وذلك خلال المنافسات التي يستضيفها مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين، وسط أجواء تنافسية رفيعة، تشهد مشاركة 356 سباحاً وسباحة ينتمون إلى 37 جنسية مختلفة، ويمثلون 26 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها.

وتضمّن الحصاد الإيجابي للنادي 5 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، إلى جانب 9 ميداليات برونزية، شملت مسابقات متنوعة في فئات الظهر والصدر والمتنوع، ما يعكس الشمولية والجاهزية العالية التي يتمتع بها سباحو النادي في مختلف التخصصات والمراحل العمرية، وقدرتهم العالية على فرض حضورهم التنافسي، واعتلاء منصات التتويج في هذا المحفل الدولي.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، تقاسم أربعة سباحين صدارة الذهب، حيث انتزع ألبرت بوسيديو ذهبية سباق 200 متر متنوع لفئة 15 عاماً فأكثر، وتوج سيف النجار بذهبية سباق 50 متراً ظهراً للفئة نفسها، فيما نال جاسكريستوف هيرنانديز ذهبية سباق 100 متر صدراً لفئة 13 عاماً، وفي منافسات الفتيات، فرضت البطلة ماريا لوبيز نفسها نجمةً للفترة الصباحية، بعد نجاحها في اقتناص ذهبيتي سباقي 50 و200 متر ظهراً لفئة 13 عاماً.

وحظي أصحاب المراكز الأولى بتكريم رسمي خلال مراسم التتويج التي شهدتها الفترة الصباحية، حيث شارك علي الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، في تسليم الميداليات للسباحين الفائزين، وتتواصل المنافسات خلال الفترة المسائية يوم السبت، والختامية يوم الأحد، وسط تطلعات كبيرة وطموحات متجددة من بعثة نادي أبوظبي للرياضات المائية، إلى حصد المزيد من الميداليات لتعزيز حصيلتهم في البطولة.

وأعرب عمرو بدوي المدير الرياضي بنادي أبوظبي للرياضات المائية، عن سعادته بإقامة هذه البطولة لأول مرة في مدينة العين، مشيداً بالوجود الجماهيري الكثيف، والزخم الذي استمر لليوم الثاني على التوالي، وأوضح أن البطولة شهدت افتتاحاً مميزاً، وحضوراً لافتاً من مختلف الجهات الداعمة، ما مهد الطريق لاستكمال المسابقات بنجاح خلال اليوم الثاني عبر فترتين صباحية ومسائية، مؤكداً أن الحدث يشهد منافسات قوية للغاية، تغطي الفئات العمرية الناشئة، بدءاً من 8 سنوات وصولاً إلى فئات الماسترز، معبّراً عن تمنياته في أن تشهد البطولة نمواً وتطوراً أكبر خلال السنوات المقبلة.