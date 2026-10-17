اتحاد الجوجيتسو يكرّم أبطال الألعاب الآسيوية «آيتشي- تاغويا 2026»

أقام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اليوم، حفل تكريم لأبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو المتوجين بثماني ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» باليابان، على هامش منافسات اليوم الثاني من الجولة الثامنة والختامية للنسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المقامة في مبادلة أرينا بأبوظبي، تقديراً لإنجازهم القاري، الذي عزز مكانة دولة الإمارات في صدارة الجوجيتسو الآسيوي.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية، عكست حجم الاعتزاز بما حققه أبطال الإمارات في أكبر تجمع رياضي آسيوي، كما جسد حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على الاحتفاء بإنجازات لاعبي المنتخب الوطني، وترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز الأجيال الصاعدة من اللاعبين واللاعبات على مواصلة مسيرة الإنجازات، من خلال تقديم نماذج وطنية ملهمة، أثبتت قدرتها على المنافسة والتتويج في أكبر المحافل القارية.

وأكد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية يجسد نجاح الرؤية الاستراتيجية ،التي تنتهجها دولة الإمارات في تطوير الرياضة، ويعكس ثمار الاستثمار المستدام في إعداد الأبطال وبناء الكفاءات الوطنية، بما رسخ مكانة الدولة في صدارة رياضة الجوجيتسو على المستويين القاري والعالمي.

وقال، إن النتائج التي حققها المنتخب الوطني في اليابان تجسد سلامة النهج الذي تتبناه دولة الإمارات، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاستثمار المستدام في بناء الإنسان، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة والتتويج في أكبر المحافل الرياضية.

وأضاف: «ما حققه أبطالنا في اليابان يؤكد أن الاستثمار في المواهب الوطنية، وتطوير منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمدارس والأندية والأكاديميات وتمتد إلى المنتخبات الوطنية، يمثل الأساس لاستدامة الإنجازات. لقد نجحنا في بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة في مختلف الفئات، وأصبح الحفاظ على الصدارة وتطوير مستويات الأداء مسؤولية تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية بعيدة المدى».

وأكد الهاشمي أن تكريم أصحاب الإنجازات في البطولات المحلية يحمل رسالة مهمة إلى الأجيال الجديدة، تتمثل في إبراز نماذج وطنية، استطاعت بلوغ منصات التتويج بفضل الالتزام والعمل والاجتهاد، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على تحويل إنجازات اليوم إلى مصدر إلهام لأبطال المستقبل، بما يضمن استمرار ريادة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، وتعزيز حضورها في مختلف البطولات القارية والعالمية.

من جانبهم أعرب لاعبو المنتخب الوطني المكرّمون عن اعتزازهم بهذا التقدير، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والتدريب لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال خالد الشحي، صاحب ذهبية وزن 62 كجم: «أعتز بهذا التكريم الذي يأتي وسط الأجواء التنافسية للبطولة وأمام اللاعبين الصاعدين. الفوز بالذهبية في اليابان محطة مهمة في مسيرتي، وطموحي أن أواصل تطوير مستواي، ورفع علم الإمارات في البطولات المقبلة».

وقالت بلقيس عبدالله الهاشمي، صاحبة ذهبية وزن 48 كجم: «الفوز بالذهبية كان هدفاً عملت من أجله طويلاً، خصوصاً بعد حصولي على الفضية في النسخة الماضية. أعتز بهذا الإنجاز، وأتمنى أن يشجع المزيد من الفتيات الإماراتيات على ممارسة الجوجيتسو والسعي نحو التميز».

وقال مهدي العولقي، صاحب ذهبية وزن 77 كجم: «تمثيل الإمارات على منصة التتويج مسؤولية كبيرة ومصدر فخر لكل لاعب. هذا التكريم يمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة التدريب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة بالطموح نفسه».

وأكدت أسماء الحوسني، صاحبة ذهبية وزن 52 كجم، أن التكريم يمثل حافزاً لمواصلة الإنجازات، وقالت: «أفخر بالمساهمة في حصيلة المنتخب الوطني، وأتطلع إلى البناء على هذا النجاح وتحقيق المزيد من النتائج التي تعكس تطور رياضة الجوجيتسو النسائية في الإمارات».

وقال عمر السويدي، صاحب فضية وزن 62 كجم: «أعتز بالميدالية التي حققتها في اليابان، لكن طموحي يبقى الوصول إلى الذهب. استفدت كثيراً من هذه المشاركة، وسأعمل على تطوير أدائي والعودة بصورة أقوى في البطولات المقبلة».

وأعربت العنود الحربي، صاحبة فضية وزن 48 كجم، عن سعادتها بالتكريم، وقالت: «الوقوف على منصة التتويج باسم الإمارات شعور استثنائي. هذه التجربة منحتني خبرة مهمة، وأطمح إلى مواصلة التطور والمنافسة على الذهب في الاستحقاقات المقبلة».

وقال عمار الحوسني، صاحب برونزية وزن 94 كجم: «سعيد بالمساهمة في إنجاز المنتخب الوطني، وأعتبر هذه الميدالية خطوة مهمة في مسيرتي. سأواصل العمل للاستفادة من التجربة، والمنافسة على مراكز أفضل في البطولات المقبلة».