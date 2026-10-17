اكتمال استعدادات استضافة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اكتمال استعداداته لانطلاق بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري في صالة «مبادلة أرينا». وأعلنت اللجنة العليا المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة يبلغ 154 ألف يورو، مع منح المشاركين نقاطاً مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وتقام البطولة بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف دول العالم، فيما يستهل منتخب الإمارات مشاركته في اليوم الأول من البطولة بخوض ثلاث منافسات في أوزان 52 و57 و66 كجم.

واختتم المنتخب الوطني المعسكر الخارجي في جورجيا، على أن تعود البعثة غداً.

وأوضحت اللجنة أن البطولة تتضمن برامج مصاحبة للوفود المشاركة تشمل زيارات إلى منطقتي الحديريات والسعديات، بهدف تعريف الضيوف بالإرث الثقافي والمعالم السياحية والحضارية والترفيهية لإمارة أبوظبي.

واستكملت جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود ومغادرتها، وإجراء القرعة ومختلف المتطلبات الفنية واللوجستية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن جميع اللجان العاملة أنجزت الترتيبات الفنية والتنظيمية وفق الخطة المعتمدة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، بما يضمن تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، بدعم القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن بطولة أبوظبي «غراند سلام»، تمثل محطة بارزة في أجندة الاتحاد الدولي للجودو، وتحظى باهتمام واسع من المنتخبات المشاركة الساعية إلى المنافسة على المراكز الأولى وحصد النقاط المؤهلة للأولمبياد، مثمناً دعم وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجهود الأندية في إنجاح استضافة هذا الحدث الدولي.